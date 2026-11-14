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Rice: “No podemos centrarnos sólo en Lamine Yamal; será una prueba de fuego”

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Madrid, 14 nov (EFE).- Declan Rice, centrocampista de la selección de Inglaterra, advirtió de que su equipo no puede centrarse sólo en Lamine Yamal en el duelo de la Liga de Naciones contra España en el Metropolitano, porque su rival tiene “jugadores buenísimos”, y remarcó que será “una prueba de fuego” para su conjunto.

“Cuando juegas contra los mejores del mundo es una ocasión muy especial, pero no podemos centrarnos sólo en Lamine Yamal, porque tienen jugadores buenísimos que juegan en los mejores clubes del mundo. Centrarnos sólo en Lamine Yamal sería un error. Sabemos lo bueno que es. Va a ser una prueba de fuego. Tenemos muchas ganas”, avisó.

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“Creo que, en el caso de Harry, para todo el mundo en Inglaterra merecía ganar el Balón de Oro. Y, obviamente, todo el mundo en España va a decir que Lamine Yamal es uno de los mejores del mundo. Seguramente ganará el Balón de Oro en algún momento, pero creo que es justo que Harry lo haya ganado”, aseguró sobre la competencia con Lamine Yamal por ese galardón, entregado el pasado 26 de octubre en Londres.

“No hay muchos partidos tan grandes como los que hemos jugado ya, pero jugar aquí en España es un encuentro muy importante”, explicó el futbolista, que tiene “muchas ganas de salir al campo” para intentar lograr el liderato del grupo y asumió la presión.

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“Sí, por supuesto que podemos ganar a España. Por eso estamos aquí. En Wembley pudimos haberlos ganado, los tuvimos ahí. Creo que somos de los mejores equipos del mundo España e Inglaterra, eso seguro. Somos dos de los equipos mejores, pero no podemos olvidar a Francia, Holanda, Alemania… Pero un España-Inglaterra es un espectáculo que va a encantar a los aficionados”, expuso Rice, que consideró “debatible” que España sea la mejor selección de la historia.

En cualquier caso, Rice valoró que Inglaterra está en evolución. “Thomas Tuchel lleva poco tiempo con nosotros, estamos jugando con los mejores equipos y necesitamos tiempo para seguir construyendo este equipo”, afirmó.

“Si no ganamos, habrá gente que nos va a criticar, pero hemos jugado muy bien contra Croacia y tenemos que seguir adelante. Nos enfrentamos con los mejores. Es un partido que tenemos que estar a la altura”, abundó. EFE

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