Raúl: "En este deporte a veces no hay debuts soñados y era algo que podía suceder"

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Oviedo, 14 nov (EFE).- Raúl González, entrenador del Real Oviedo, aseguró tras caer ante el Girona en su estreno en un banquillo de Segunda División que "en este deporte a veces no hay debuts soñados y esto era algo que podía suceder".

"El partido creo que fue igualado, pero cuando mejor estábamos y tuvimos el 2-0 en dos acciones muy mejorables el Girona le ha dado la vuelta al partido. Esos detalles en Segunda son muy importantes, pero me quedo con cosas buenas que hizo el equipo y con la intención", explicó el madrileño en la sala de prensa del Carlos Tartiere.

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A pesar de que Raúl reconoció que al final del partido "el vestuario estaba abatido", el ex jugador del Real Madrid y la selección española comentó que tanto la plantilla como el cuerpo técnico están motivados porque "desde ya se piensa en trabajar durante la semana y preparar el próximo partido".

"Nos hemos precipitado con balón, no estuvimos bien en esa faceta y es normal que la gente muestre su descontento al final del encuentro", dijo al ser preguntado por los cánticos de "Pachuca vete ya" y "directiva dimisión" del Carlos Tartiere una vez finalizado el partido.

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El Real Oviedo, que el lunes despidió a Julián Calero después de que los carbayones ganasen el Cádiz y que el martes presentó a Raúl González como nuevo entrenador, se queda tras esta derrota con 21 puntos y ve como el Girona se sitúa tercero de forma provisional en la tabla de Segunda División. EFE

Pfg/jl