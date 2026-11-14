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Otegi (EH Bildu): "Nuestro sueño es amargarle la noche a los fascistas de PP y Vox"

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Bilbao, 14 nov (EFE).- El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha confesado que su "sueño" no es solo que la formación soberanista "lidere el bloque antifascista en el conjunto de Euskal Herria" en las próximas elecciones generales, sino que sus votos sean además "decisivos para amargarle la noche a los fascistas de PP y Vox".

"Votar a Bildu es votar antifascismo y la noche electoral vamos a llenar las urnas de esos votos", ha pronosticado este sábado.

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Miles de personas -en torno a 17.000 según fuentes de la Policía Municipal y más de 40.000 según los organizadores- han participado hoy en Bilbao en la tradicional manifestación anual que convoca EH Bildu y que la coalición ha calificado como "el mayor acto electoral realizado en Euskal Herria" al coincidir con el primer fin de semana de campaña para las elecciones generales.

La marcha, ya convocada antes de que se anunciaran los comicios, ha partido de la plaza de La Casilla pocos minutos después de las 17:00 horas.

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Bajo el lema 'Euskal Herria defendatu', han portado la pancarta candidatos de EH Bildu para las elecciones del 29N, entre los que se encontraban los cabezas de lista al Congreso por Bizkaia (Oskar Matute), Gipuzkoa (Oihana Etxebarrieta), Álava (Mikel Otero) y Navarra (Eneka Maiz).

También se han situado en la cabecera el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, así como miembros de la dirección política de la formación soberanista, con su secretario general, Arnaldo Otegi, a la cabeza.

Durante la marcha se han coreado, en euskera, gritos de "independencia" o "Euskal Herria antifascista", así como los lemas clásicos "borroka da bide bakarra" (la lucha es el único camino) y "Euskal presoak etxera" (presos vascos a casa).

Tras recorrer la calle Autonomía, los manifestantes se han detenido para levantar conjuntamente una papeleta de color blanco repartida por los organizadores con el lema de campaña de la coalición, 'Posible Egin' (hacerlo posible).

En su discurso, el secretario general de EH Bildu ha apuntado la "encrucijada histórica" en que se encuentran las democracias liberales, pues no se juegan "las alternancias que hemos conocido hasta ahora".

A su juicio, "está claro de qué lado se inclina Euskal Herria Bildu y los votantes, simpatizantes y la gente que conforma el bloque social, independentista y progresista en este país" porque, según ha garantizado en el momento en que ha comenzado a llover en la capital vizcaína, "EH Bildu se moja por Euskal Herria y por el antifascismo".

Según ha considerado Otegi, el antifascismo no constituye "un ejercicio de nostalgia" ni un "eslogan del pasado", sino que es una lucha de plena actualidad en la que toca "defender los mismos principios y valores" que defendieron hace casi 90 años quienes se enfrentaron al fascismo.

"Nosotros no venimos a gestionar la resignación, venimos a construir gobiernos de la esperanza para la gente", ha insistido.

En este sentido, ha pedido un "compromiso" a cada uno de los asistentes a la manifestación: "Convenced a una o dos personas que no nos han votado a que esta vez lo hagan".

Porque "en esta ocasión" ha defendido Otegi, "votar a Bildu no es votar una sigla política", sino hacerlo "por el futuro de este país, por sus mujeres, por sus jóvenes y por los trabajadores. Es votar antifascismo y la noche electoral vamos a llenar las urnas de esos votos", ha vaticinado.

En cuanto a la reivindicación soberanista, el líder de EH Bildu se ha dirigido a quienes creen que "este es un país pequeño" y que, por ello, "tiene limitadas sus ambiciones": "No hemos llegado hasta aquí para quedarnos en la puerta y no vamos a pedir permiso para llegar hasta el final", ha advertido. EFE

(Foto) (Vídeo)

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