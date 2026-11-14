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Muere una persona al ser atropellada en Frades (A Coruña)

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Madrid, 14 nov (EFE).- Una persona ha fallecido este viernes por la noche tras ser atropellada por un vehículo en la carretera AC-542, a su paso por Abellá, en el municipio de Frades (A Coruña), ha informado el 112 de Galicia.

Emergencias ha recibido una llamada a las 23:40 horas que alertaba de que había una persona tendida sobre la vía que, aparentemente, no presentaba signos vitales. En ese instante, se ha movilizado a agentes de Tráfico de la Guardia Civil, a efectivos de los Servicios Médicos de Emergencia Galicia-061 y de los bomberos.

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Los sanitarios solo han podido confirmar el fallecimiento de esta persona, ha señalado el 112 en un comunicado en el que no ha facilitado más detalles sobre la víctima. EFE

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