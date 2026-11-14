Espana agencias

La película 'Snow Leopard Sisters' gana el Sol de Oro del Festival Suncine

Guardar

Barcelona, 14 nov (EFE).- La película 'Snow Leopard Sisters', codirigida por Ben Ayers, Sonam Choekyi Lama y Andrew Lynch, quienes acompañan a dos mujeres en su búsqueda del leopardo de las nieves en el Himalaya, ha ganado este sábado el Sol de Oro del Suncine, el Festival Internacional de Cine del Medio Ambiente, celebrado en Barcelona y Calafell (Tarragona).

El certamen, que ha sido declarado por el Presidente del Parlament, Josep Rull, como 'Festival de cine de interés estratégico', en su 33.ª edición ha ofrecido 47 películas en proyecciones presenciales en Barcelona y Calafell y estará en línea de forma continuada hasta el día 22 de noviembre a través de la plataforma CaixaForum+.

PUBLICIDAD

La película ganadora, según han informado los organizadores, narra una historia que conecta la "conservación de una de las especies más emblemáticas y amenazadas del Himalaya, con la emancipación de las mujeres y la defensa de sus derechos".

El filme acompaña a Tshiring Lhamu Lama, conservacionista local, y a Tenzin Bhuti Gurung, una joven que busca huir de un matrimonio concertado, en un viaje por los paisajes del Himalaya en busca del esquivo leopardo de las nieves.

PUBLICIDAD

Se trata de una historia de "amistad, resistencia y transformación" que pone de manifiesto "la estrecha relación entre la protección de la naturaleza y la capacidad de las comunidades para decidir su propio futuro".

El palmarés de esta edición ha reconocido también a 'Ladrones de Fuego', de Francisco José Vaquero Robustillo, ganadora del Sol de Oro Ñ; al documental francés 'Oxygen', de Roxane Perrot y Ugo Isoard, que ha recibido el Premio Mirada y a 'Gypaetus: The Last Bone Breaker', de Juan de la Cueva Aldea, galardonada con el Premio Monarca Documental.

Por otra parte, el documental 'Trade Secret' ha obtenido una Mención Especial al Documental Internacional.

El Premio Monarca de animación ha recaído en el cortometraje 'Like Friend, Like Deer', del director iraní Malek Eghbali.

La ceremonia de clausura ha terminado con la proyección de 'The Lake', dirigida por Abby Ellis y producida por Leonardo DiCaprio, que se ha presentado en estreno oficial en España.

El documental aborda la "grave crisis ecológica" que amenaza al Gran Lago Salado de Utah, a través de la historia de científicos y personas implicadas en la búsqueda de soluciones para evitar el colapso de uno de los ecosistemas más importantes de Estados Unidos.

Para el director del Suncine, Jaume Gil, la respuesta del público, "sin precedentes", reafirma "la necesidad de Suncine, festival de referencia en este sector, tanto para la ciudadanía como para la industria cinematográfica y audiovisual". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo | Primer fin de semana de campaña: El PSOE suspende el acto de Sánchez con Lula da Silva por una afonía del líder brasileño

Los principales líderes políticos ofrecen mítines y entrevistas en el arranque de la carrera para captar votos

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo | Primer fin de semana de campaña: El PSOE suspende el acto de Sánchez con Lula da Silva por una afonía del líder brasileño

El debate entre los principales candidatos ya tiene fecha: se celebrará una semana después del cara a cara

La cita, que organizará la Academia de la Televisión una semana después del encuentro entre Sánchez y Feijóo, aún deja en el aire si incluirá a Podemos

El debate entre los principales candidatos ya tiene fecha: se celebrará una semana después del cara a cara

El PSOE cancela el acto de campaña de Pedro Sánchez y Lula da Silva en Madrid por una afonía del líder brasileño

Ambos líderes iban a protagonizar este lunes un diálogo público en una sede de la UGT de cara al 29-N, aunque se mantendrá la reunión institucional en Moncloa

El PSOE cancela el acto de campaña de Pedro Sánchez y Lula da Silva en Madrid por una afonía del líder brasileño

Juan José Ebenezer, mecánico: “Este motor se ha destrozado en la ITV por hacer la prueba de gases en la que te aceleran el coche”

El especialista alerta de que el aceite acumulado en el intercooler puede llegar de golpe a los cilindros y doblar una biela

Juan José Ebenezer, mecánico: “Este motor se ha destrozado en la ITV por hacer la prueba de gases en la que te aceleran el coche”

Rachid Mohamed, abogado: “Si te detienen, tienes derecho a mentir. Y no, no es delito”

Así lo establece el artículo 458 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, pues castiga a quien falte a la verdad en su testimonio, pero un detenido no es un testigo

Rachid Mohamed, abogado: “Si te detienen, tienes derecho a mentir. Y no, no es delito”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo | Primer fin de semana de campaña: El PSOE suspende el acto de Sánchez con Lula da Silva por una afonía del líder brasileño

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo | Primer fin de semana de campaña: El PSOE suspende el acto de Sánchez con Lula da Silva por una afonía del líder brasileño

El debate entre los principales candidatos ya tiene fecha: se celebrará una semana después del cara a cara

El PSOE cancela el acto de campaña de Pedro Sánchez y Lula da Silva en Madrid por una afonía del líder brasileño

Juan José Ebenezer, mecánico: “Este motor se ha destrozado en la ITV por hacer la prueba de gases en la que te aceleran el coche”

Rachid Mohamed, abogado: “Si te detienen, tienes derecho a mentir. Y no, no es delito”

ECONOMÍA

Condenan a una aseguradora a pagar 171.000 euros a un motorista por las secuelas de un accidente: sufre ocho secuelas “inoperables” en las articulaciones

Condenan a una aseguradora a pagar 171.000 euros a un motorista por las secuelas de un accidente: sufre ocho secuelas “inoperables” en las articulaciones

El PP promete elevar el salario medio a 50.000 euros y el PSOE replica que “es una lista de deseos”: el choque entre Carlos Cuerpo y Juan Bravo en el debate electoral

La vivienda entra en campaña: qué medidas proponen los partidos que se presentan el 29-N y cómo han funcionado en otros países

El expresidente de Renfe se despide por carta tras su cese y asume “en primera persona la responsabilidad” de la situación actual

Las empresas no pueden descontar sueldo ni exigir recuperar horas a quienes no puedan teletrabajar por la caída de Microsoft

DEPORTES

España y Francia se disputan acoger la ‘Final Four’ de la Nations League: el gran ensayo del Santiago Bernabéu para la final del Mundial 2030

España y Francia se disputan acoger la ‘Final Four’ de la Nations League: el gran ensayo del Santiago Bernabéu para la final del Mundial 2030

El FC Barcelona empieza a pagar las consecuencias de perder a sus estrellas: el talento que hizo grande al equipo ahora juega en su contra

Toni Nadal, sobre el enfrentamiento entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero: “Sabe dónde se le puede hacer un poco de daño”

Raül Valdecantos, el primer joven de 22 años en cruzar España en línea recta: “Si lo ha hecho un francés, ¿por qué yo no?”

Martín Casillas, hijo de Iker y Sara Carbonero, quiere hacer su propia carrera después de irse del Real Madrid: “No quiero que me comparen”