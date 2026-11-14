La película 'Snow Leopard Sisters' gana el Sol de Oro del Festival Suncine

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Barcelona, 14 nov (EFE).- La película 'Snow Leopard Sisters', codirigida por Ben Ayers, Sonam Choekyi Lama y Andrew Lynch, quienes acompañan a dos mujeres en su búsqueda del leopardo de las nieves en el Himalaya, ha ganado este sábado el Sol de Oro del Suncine, el Festival Internacional de Cine del Medio Ambiente, celebrado en Barcelona y Calafell (Tarragona).

El certamen, que ha sido declarado por el Presidente del Parlament, Josep Rull, como 'Festival de cine de interés estratégico', en su 33.ª edición ha ofrecido 47 películas en proyecciones presenciales en Barcelona y Calafell y estará en línea de forma continuada hasta el día 22 de noviembre a través de la plataforma CaixaForum+.

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La película ganadora, según han informado los organizadores, narra una historia que conecta la "conservación de una de las especies más emblemáticas y amenazadas del Himalaya, con la emancipación de las mujeres y la defensa de sus derechos".

El filme acompaña a Tshiring Lhamu Lama, conservacionista local, y a Tenzin Bhuti Gurung, una joven que busca huir de un matrimonio concertado, en un viaje por los paisajes del Himalaya en busca del esquivo leopardo de las nieves.

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Se trata de una historia de "amistad, resistencia y transformación" que pone de manifiesto "la estrecha relación entre la protección de la naturaleza y la capacidad de las comunidades para decidir su propio futuro".

El palmarés de esta edición ha reconocido también a 'Ladrones de Fuego', de Francisco José Vaquero Robustillo, ganadora del Sol de Oro Ñ; al documental francés 'Oxygen', de Roxane Perrot y Ugo Isoard, que ha recibido el Premio Mirada y a 'Gypaetus: The Last Bone Breaker', de Juan de la Cueva Aldea, galardonada con el Premio Monarca Documental.

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Por otra parte, el documental 'Trade Secret' ha obtenido una Mención Especial al Documental Internacional.

El Premio Monarca de animación ha recaído en el cortometraje 'Like Friend, Like Deer', del director iraní Malek Eghbali.

La ceremonia de clausura ha terminado con la proyección de 'The Lake', dirigida por Abby Ellis y producida por Leonardo DiCaprio, que se ha presentado en estreno oficial en España.

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El documental aborda la "grave crisis ecológica" que amenaza al Gran Lago Salado de Utah, a través de la historia de científicos y personas implicadas en la búsqueda de soluciones para evitar el colapso de uno de los ecosistemas más importantes de Estados Unidos.

Para el director del Suncine, Jaume Gil, la respuesta del público, "sin precedentes", reafirma "la necesidad de Suncine, festival de referencia en este sector, tanto para la ciudadanía como para la industria cinematográfica y audiovisual". EFE

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