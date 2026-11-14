La Federación de Armenia libera a Sevikyan para que pueda jugar con el Ceuta en Tenerife

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Ceuta, 14 nov (EFE).- El extremo Edgar Sevikyan podrá jugar con el Ceuta este domingo en Tenerife después de que el delantero internacional armenio haya recibido la autorización de su federación para incorporarse a la expedición caballa para disputar este partido.

La Federación de Fútbol de Armenia había recibido una "petición expresa" del Ceuta para poder liberar al jugador, después de que su selección haya quedado sin opciones de alcanzar la fase de ascenso de ascenso en el Grupo C2 de la Liga de Campeones tras el empate ante Chipre (1-1), informó este sábado el club ceutí en un comunicado.

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Sevikyan participó en este encuentro, disputado el pasado jueves, entrando desde el banquillo para jugar los últimos 18 minutos.

La selección armenia cerrará su participación en esta fase con la visita a Letonia este domingo en Riga, en un partido sin trascendencia clasificatoria ya que Armenia, con cuatro puntos, no puede alcanzar los puestos de ascenso, pero tiene garantizado evitar la última posición del grupo y, por tanto, la fase de descenso.

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La Federación de Armenia ha accedido "amablemente" a la solicitud del Ceuta para permitir que el jugador pueda estar a disposición del cuerpo técnico para el partido de este domingo, destaca el escrito del club español.

El Ceuta, además, expresa su "agradecimiento" al gesto de la Federación de Armenia por su "predisposición, colaboración y facilidades mostradas" así como por su "comprensión" ante la petición realizada.

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De esta forma, Sevikyan estará a disposición de Sergio Lobera para el encuentro frente al Tenerife, que supondrá el debut del técnico en el banquillo del Ceuta tras su reciente incorporación en sustitución del José Juan Romero. EFE