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Jaka Lakovič: "Marcelinho Huertas ha sido uno de los mejores jugadores de la ACB"

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Andorra La Vella, 14 nov (EFE).- Jaka Lakovič, entrenador de la La Laguna Tenerife, elogió a su jugador, el base brasileño Marcelinho Huertas. "Ha sido uno de los mejores jugadores de la ACB".

El entrenador esloveno no ahorro elogios para un jugador que jugó su último partido en la Liga ACB siendo el mejor del equipo con 21 puntos y cuatro asistencias. "Ha sido un partido de muchas emociones ya que ha sido el último partido de 'Marce' y ha hecho un partidazo para despedirse como una leyenda. Eternamente agradecidos".

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Un jugador que echarán en falta y que ahora se beneficiará de su juego el Dubai Basketball. "Lo echaremos en falta. Sabíamos que con 'Marce' somos un equipo muy bueno y hace a todos sus compañeros mejores. El ADN de él se queda aquí y ahora muchos de sus compañeros les tocará tomar más responsabilidades. Aquí siempre lo recibiremos con los abrazos abiertos siempre".

Y para acabar de hablar de él, el mejor análisis posible por Jaka Lakovič. "Tiene magia, liderazgo y profesionalidad. Estos cuatro meses fueron muy importantes para mí porque su día a día es espectacular. Se cuida como el que más y estoy impresionado porque lidera con el ejemplo. Eso es lo más importante que cualquier victoria. Ojalá muchos jugadores tuvieran u un compañero como él".

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El esloveno analizó de está manera el triunfo. "Felicito a mis jugadores porque está es una victoria muy importante en una cancha difícil como está. Hemos empezado con una gran defensa y una gran mentalidad y después nos hemos relajado un poco y nos han remontado".

Eso sí, Jaka no sufrió por conseguir un nuevo triunfo. "La mayor parte del partido fuimos por encima en el marcador. Se ha decidido al final con nuestro acierto de tres y en los tiros libres nos hemos llevado el partido".

El técnico de La Laguna Tenerife vive ajeno a las críticas. "La verdad que yo no pienso en estás cosas. Tengo más preocupaciones y sólo pienso en como ayudar a mis jugadores. Me importan poco las críticas y los halagos incluso me gustan menos. Siempre estaré al servicio de mi equipo y no me preocupa nada más".

Lamento la lesión del base Bruno Fitipaldo. "Veremos que tiene en la rodilla. Esa ha sido la peor de las noticias".

Y para acabar destacó el juego del MoraBanc Andorra. "Siempre compiten y lo hacen con mucha intensidad y gran deseo. Los nuevos jugadores necesitan tiempo para adaptarse y entender conceptos", sentenció Jaka Lakovič.

1011857 EFE

vds/and/jl

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