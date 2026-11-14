Hugo González pulveriza el récord de España de los 200 espalda

Guardar

Madrid, 14 nov (EFE).- El balear Hugo González demostró que llega en un extraordinario momento de forma a los Mundiales que se disputarán el próximo mes de diciembre en Pekín tras pulverizar este sábado el récord de España de los 200 espalda de piscina corta tras nadar en Madrid en un tiempo de 1:47.84 minutos.

Un registro que permitió a González, que revalidó el titulo de campeón de España que conquistó el pasado año en Barcelona, rebajar en 1.38 segundos la anterior plusmarca nacional que poseía Aschwin Wildeboer con un tiempo de 1:49.22 desde el ya lejano año 2008.

PUBLICIDAD

Sensacional 'mordisco' que permitió al mallorquín, campeón del mundo de la distancia en piscina larga en el año 2024 en Doha, auparse a la segunda plaza de la clasificación mundial de año sólo por detrás del estadounidense Gabriel Jett que lidera la tabla con un registro de 1:47.75 minutos.EFE