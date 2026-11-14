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Hoy será noticia. Sábado, 14 de noviembre

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ELECCIONES GENERALES

Los cabezas de lista se vuelcan en actos políticos en este primer fin de semana de campaña

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Madrid (EFE).- Los cabezas de lista a las elecciones del 29 de noviembre se vuelcan en diversos actos políticos en este primer fin de semana de campaña: Pedro Sánchez viaja a Palma, Alberto Núñez Feijóo estará en Santiago de Compostela, Santiago Abascal en Almería y Murcia y la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, en Sevilla.

En Las Palmas de Gran Canaria estará la candidata de Podemos, Irene Montero, con un acto por la mañana tras su primer día de campaña el viernes en Palma de Mallorca junto al candidato de ERC, Gabriel Rufián.

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BANCOS ALIMENTOS

Gran Recogida de alimentos en más de 11 mil establecimientos de toda España

Madrid (EFE).- Un mensaje de "muchas gracias" es el que más repiten los voluntarios que participan este fin de semana en la Gran Recogida organizada por los bancos de alimentos en más de 11.000 establecimientos de España con el objetivo de reunir 10 millones de kilos para un millón de personas necesitadas.

Los bancos de alimentos han recordado que las donaciones económicas cuentan con ventajas fiscales, que también pueden hacerse online hasta finales de diciembre por la web de la campaña o con el sistema Bizum.

TIEMPO LLUVIAS

Inestabilidad meteorológica continuará este sábado en toda España

Madrid (EFE).- La situación de inestabilidad meteorológica continúa este sábado en casi toda España, con precipitaciones generalizadas en la mayor parte del país, y que en puntos del litoral sur de Cataluña y en Andalucía occidental podrán ir acompañadas de tormenta.

Será un día en general ventoso, con rachas muy fuertes en la costa gallega por la tarde y solo habrá heladas en las cumbres de Los Pirineos, mientras que solo Baleares y el extremo sureste de la península disfrutarán de cielos poco nubosos o despejados.

NAVIDAD VIGO

Vigo enciende su Navidad, que se consolida como uno de los grandes reclamos

Vigo (Pontevedra) (EFE).- Vigo enciende su Navidad este sábado, que se ha consolidado como uno de los grandes reclamos festivos y turísticos de España, con un amplio despliegue de luces led, grandes elementos decorativos y actividades que convierten el centro de la ciudad en un foco de atracción durante semanas, entre ellas un desfile de Disney Plus tres horas antes del encendido del árbol.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Vigo pondrá en marcha este año 'La Navideña', una acreditación oficial, personalizada y numerada con la que los visitantes podrán certificar su paso por las fiestas navideñas de la ciudad.

EFE

amd/plv

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