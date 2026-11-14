Hoy será noticia. Domingo, 15 de noviembre

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ELECCIONES GENERALES

Los líderes políticos continúan con sus actos de campaña

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Madrid (EFE).- Los líderes políticos continúan este domingo con sus actos de campaña electoral. Pedro Sánchez presenta el programa electoral del PSOE en Alcorcón (Madrid), Alberto Núñez Feijóo viaja a Santander, Santiago Abascal celebra un acto político en Cornellá de Llobregat (Barcelona) y Ada Colau estará en Zaragoza.

Irene Montero, la candidata por Podemos, participa en un acto en Sevilla este domingo

INMIGRACIÓN CANARIAS

Torres visita El Hierro, donde han llegado más de 80 cayucos en lo que va de mes

La Restinga (El Hierro) (EFE).- El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, visita este domingo en El Hierro el puerto de La Restinga, adonde han llegado más de 80 cayucos desde que comenzó noviembre.

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Cifras desconocidas desde los años récord de la Ruta Canaria en 2023 y 2024.

DÍA SIN ALCOHOL

Día Mundial sin Alcohol

Madrid (EFE).- Este domingo se celebra el Día Mundial sin Alcohol, iniciativa creada por la OMS que sirve para analizar el mercado de bebidas 'sin' en España.

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España es líder europeo en el consumo de cervezas de este tipo, cuyo volumen de ventas crece un 2,7 % respecto a 2025, frente a la opción convencional, que cae un 1,5 %.

RAE INGRESO

Sergio Ramírez ingresa este domingo en la RAE en sustitución de Mario Vargas Llosa

Madrid (EFE).- El escritor Sergio Ramírez (Masatepe, Nicaragua, 1942), nacionalizado español y exiliado en España desde hace cinco años, ingresará este domingo en la Real Academia Española (RAE) para ocupar la silla L, vacante desde el fallecimiento de Mario Vargas Llosa.

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En un acto solemne que arrancará a las siete de la tarde, el ganador del Premio Cervantes 2017 leerá su discurso de ingreso, titulado 'Un novelista ecuménico'. Previamente le dará la bienvenida en nombre de la corporación el académico Luis Mateo Díez, quien durante la lectura de méritos del candidato lo consideró un escritor "fundamental, generoso y comprometido".

MUSICA CONCIERTOS

C. Tangana vuelve a los escenarios cuatro años después de su gira 'El madrileño'

Madrid (EFE).- Cuatro años después del final de la gira de su disco 'El madrileño', C. Tangana vuelve a los escenarios y lo hace con el primero de cuatro conciertos únicos junto a su proyecto grupal previo de Agorazein, un éxito en ventas que hizo que volaran las entradas.

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El regreso de C. Tangana será en el Movistar Arena a cuyo escenario subirán sus excompañeros de banda.

CONCIERTO VIVIENDA

El Palacio Vistalegre acoge el concierto Poder Sindical, organizado por el Sindicato de Inquilinas

Madrid (EFE).- El Palacio Vistalegre acoge este domingo el concierto Poder Sindical que organiza el Sindicato de Inquilinas de Madrid con el lema 'El futuro es con vivienda'.

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Concierto en el que participan una veintena de artistas, entre ellos Amaral, Metrika, La M.O.D.A., Rodrigo Cuevas, Facu Díaz o Zahara.

EL TIEMPO

Este domingo se esperan cielos nubosos generalizados con lluvias en el noroeste peninsular

Madrid (EFE).- Este domingo se esperan precipitaciones persistentes en la mitad noroeste peninsular, especialmente en Galicia, donde también habrá probables rachas de viento muy fuertes que afectarán de igual manera a la cordillera Cantábrica y, puntualmente, al interior de Cantabria y alto Ebro.

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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que este domingo el paso de un frente atlántico dejará un predominio de cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte de la Península, a excepción de las regiones mediterráneas, donde los cielos se mantendrán despejados.

EFE

plv