Hoy es noticia en España (23:30)

ELECCIONES GENERALES
Esteban: El voto seguro para defender a Euskadi y a la selección vasca es el del PNV
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Abascal insta a Feijóo a decir antes del 29N si volverá a pactar con "los restos del PSOE"
Esteban condena la agresión a Echeverría, una "actitud fascista que no se puede aceptar"
Otegi (EH Bildu): "Nuestro sueño es amargarle la noche a los fascistas de PP y Vox"
Jon Echeverría exige que la Ertzaintza ponga los medios para que el PP pueda hacer campaña
Sánchez pide a Feijóo "aceptar" los resultados de las elecciones que el PSOE "ganará"
Día 2: El PSOE busca una participación histórica y hará hincapié en provincias clave
Feijóo dice que si gana la gestión de la vivienda se llevará desde una vicepresidencia
Día 2: Feijóo viaja a casa para tomar impulso a Moncloa y ubica la vivienda en el centro
Abascal dice que el PSOE se ha echado la soga al cuello y sabe lo que se le viene encima
Día 2: El voto agrario y antiinmigración, clave de Vox para superar al PSOE en el sureste
Colau promete una sanidad pública que incluya dentista, audífonos y la salud visual
Día 2: Frente Amplio reclama para sí el voto útil de la izquierda en Andalucía
El debate de los principales candidatos será el día 26, una semana después del cara a cara
Junqueras dice que Junts quiere "condenar Cataluña al purgatorio" y le afea la corrupción
Vaquero (PNV): PP-Vox nos tendrán enfrente, pero no cejaremos en trabajar por Euskadi (Serie previa)
Nogueras (Junts) defiende el derecho a la seguridad: "Las leyes están para cumplirlas"
Montero sobre la migración: el problema no son las personas sino cómo nos tratamos
Tellado afirma que Sánchez y su esposa se han convertido en "los Kirchner de España"
Óscar López reivindica el papel de la educación pública y carga contra la gestión de Ayuso
Patxi López (PSOE): Todas las encuestan marcan el alza del PSOE y descenso del PP
ELECCIONES CLAVES (Serie Previa)
Escaños al límite, voto joven y el salto a YouTube: claves que marcan la campaña electoral
HUELGA FERROCARRIL
El Sindicato Ferroviario se concentra en Madrid en demanda de más seguridad
Los ferroviarios mantienen la huelga a la espera de medidas y tras cambios en Renfe y Adif
Transportes fija un 75 % de servicios mínimos en cercanías en la huelga de tren del martes
HUELGA GENERAL
Unas 700 personas exigen la libertad de los tres detenidos por los disturbios en Barcelona
CCOO presentará una demanda la próxima semana contra la Policía por su actuación el 11N
CASO KOLDO
El PSOE pide a la Agencia Tributaria investigar el pago de Okdiario a la defensa de Koldo
INMIGRACIÓN CANARIAS
Canarias recibe 12 cayucos con 1.103 personas en una jornada con ocho barcos de rescate
Llegan a El Hierro dos cayucos con 270 personas, entre ellas 21 posibles menores
ESPAÑA BRASIL
El PSOE cancela el acto de campaña de Sánchez con Lula por una afonía del líder brasileño
EEUU AVIACIÓN
La crisis aérea en EE.UU. ha provocado siete cancelaciones de vuelos en España
UE PESCA
Planas insta a la Comisión Europea a alcanzar un nuevo protocolo de pesca con Mauritania
SISTEMA SANITARIO (Entrevista)
Asociación Médica Mundial: la sanidad universal española no aguantará sin más financiación
BANCOS ALIMENTOS
Voluntarios y donantes de la "gran recogida" despiertan la solidaridad este fin de semana
CENAS NAVIDAD
Llegan las cenas de Navidad, un momento que eleva un 20 % la caja de los restaurantes
INTELIGENCIA ARTIFICIAL (Entrevista)
Experta informática avisa: adoptar la IA ha ido mucho más rápido que su alfabetización
SUCESOS TIROTEO
Robles subraya el "compromiso" para detener al culpable de la bomba que mató a un agente
VIOLENCIA MACHISTA
Prisión provisional para el detenido por el asesinato machista de Covadonga en Gijón
ACCIDENTE TRÁFICO
(Resumen)|Dos accidentes de camiones con un muerto y un herido cortan doce horas la AP-7 en Cataluña
Reabierta la autopista AP-7 en Tarragona tras doce horas cortada por dos accidentes
SUCESOS CIBERCRIMEN
Cerrado un canal de redes sociales que captaba cuentas para mover dinero del cibercrimen
SUCESOS PALMA
Un detenido en Palma tras herir de dos disparos a un policía local
CINE IBEROAMERICANO
El cine mexicano abre la sección oficial del Festival de Huelva con 'Soy Mario'
CINE AMBIENTAL
La película 'Snow Leopard Sisters' gana el Sol de Oro del Festival Suncine
MÚSICA GEN F (Entrevista)
El cantautor mexicano Ed Maverick "muy en paz" tras sufrir el coste de la fama
NAVIDAD VIGO
Vigo enciende su Navidad con un novedoso desfile de Disney previo a la gran iluminación
TIEMPO LLUVIAS
Activada la alerta en Cataluña por la previsión de lluvias torrenciales en el Montsià
Tarragona, Cáceres y Ávila, en aviso amarillo por lluvias durante este sábado
Este domingo se mantendrán las lluvias en amplias zonas, con avisos amarillos en Galicia
EFE
nac/amd
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