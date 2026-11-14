Hoy es noticia en España (23:30)

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ELECCIONES GENERALES

Esteban: El voto seguro para defender a Euskadi y a la selección vasca es el del PNV

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Abascal insta a Feijóo a decir antes del 29N si volverá a pactar con "los restos del PSOE"

Esteban condena la agresión a Echeverría, una "actitud fascista que no se puede aceptar"

Otegi (EH Bildu): "Nuestro sueño es amargarle la noche a los fascistas de PP y Vox"

Jon Echeverría exige que la Ertzaintza ponga los medios para que el PP pueda hacer campaña

Sánchez pide a Feijóo "aceptar" los resultados de las elecciones que el PSOE "ganará"

Día 2: El PSOE busca una participación histórica y hará hincapié en provincias clave

Feijóo dice que si gana la gestión de la vivienda se llevará desde una vicepresidencia

Día 2: Feijóo viaja a casa para tomar impulso a Moncloa y ubica la vivienda en el centro

Abascal dice que el PSOE se ha echado la soga al cuello y sabe lo que se le viene encima

Día 2: El voto agrario y antiinmigración, clave de Vox para superar al PSOE en el sureste

Colau promete una sanidad pública que incluya dentista, audífonos y la salud visual

Día 2: Frente Amplio reclama para sí el voto útil de la izquierda en Andalucía

El debate de los principales candidatos será el día 26, una semana después del cara a cara

Junqueras dice que Junts quiere "condenar Cataluña al purgatorio" y le afea la corrupción

Vaquero (PNV): PP-Vox nos tendrán enfrente, pero no cejaremos en trabajar por Euskadi (Serie previa)

Nogueras (Junts) defiende el derecho a la seguridad: "Las leyes están para cumplirlas"

Montero sobre la migración: el problema no son las personas sino cómo nos tratamos

Tellado afirma que Sánchez y su esposa se han convertido en "los Kirchner de España"

Óscar López reivindica el papel de la educación pública y carga contra la gestión de Ayuso

Patxi López (PSOE): Todas las encuestan marcan el alza del PSOE y descenso del PP

ELECCIONES CLAVES (Serie Previa)

Escaños al límite, voto joven y el salto a YouTube: claves que marcan la campaña electoral

HUELGA FERROCARRIL

El Sindicato Ferroviario se concentra en Madrid en demanda de más seguridad

Los ferroviarios mantienen la huelga a la espera de medidas y tras cambios en Renfe y Adif

Transportes fija un 75 % de servicios mínimos en cercanías en la huelga de tren del martes

HUELGA GENERAL

Unas 700 personas exigen la libertad de los tres detenidos por los disturbios en Barcelona

CCOO presentará una demanda la próxima semana contra la Policía por su actuación el 11N

CASO KOLDO

El PSOE pide a la Agencia Tributaria investigar el pago de Okdiario a la defensa de Koldo

INMIGRACIÓN CANARIAS

Canarias recibe 12 cayucos con 1.103 personas en una jornada con ocho barcos de rescate

Llegan a El Hierro dos cayucos con 270 personas, entre ellas 21 posibles menores

ESPAÑA BRASIL

El PSOE cancela el acto de campaña de Sánchez con Lula por una afonía del líder brasileño

EEUU AVIACIÓN

La crisis aérea en EE.UU. ha provocado siete cancelaciones de vuelos en España

UE PESCA

Planas insta a la Comisión Europea a alcanzar un nuevo protocolo de pesca con Mauritania

SISTEMA SANITARIO (Entrevista)

Asociación Médica Mundial: la sanidad universal española no aguantará sin más financiación

BANCOS ALIMENTOS

Voluntarios y donantes de la "gran recogida" despiertan la solidaridad este fin de semana

CENAS NAVIDAD

Llegan las cenas de Navidad, un momento que eleva un 20 % la caja de los restaurantes

INTELIGENCIA ARTIFICIAL (Entrevista)

Experta informática avisa: adoptar la IA ha ido mucho más rápido que su alfabetización

SUCESOS TIROTEO

Robles subraya el "compromiso" para detener al culpable de la bomba que mató a un agente

VIOLENCIA MACHISTA

Prisión provisional para el detenido por el asesinato machista de Covadonga en Gijón

ACCIDENTE TRÁFICO

(Resumen)|Dos accidentes de camiones con un muerto y un herido cortan doce horas la AP-7 en Cataluña

Reabierta la autopista AP-7 en Tarragona tras doce horas cortada por dos accidentes

SUCESOS CIBERCRIMEN

Cerrado un canal de redes sociales que captaba cuentas para mover dinero del cibercrimen

SUCESOS PALMA

Un detenido en Palma tras herir de dos disparos a un policía local

CINE IBEROAMERICANO

El cine mexicano abre la sección oficial del Festival de Huelva con 'Soy Mario'

CINE AMBIENTAL

La película 'Snow Leopard Sisters' gana el Sol de Oro del Festival Suncine

MÚSICA GEN F (Entrevista)

El cantautor mexicano Ed Maverick "muy en paz" tras sufrir el coste de la fama

NAVIDAD VIGO

Vigo enciende su Navidad con un novedoso desfile de Disney previo a la gran iluminación

TIEMPO LLUVIAS

Activada la alerta en Cataluña por la previsión de lluvias torrenciales en el Montsià

Tarragona, Cáceres y Ávila, en aviso amarillo por lluvias durante este sábado

Este domingo se mantendrán las lluvias en amplias zonas, con avisos amarillos en Galicia

EFE

nac/amd