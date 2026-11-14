Hoy es noticia en España (18:00)

ELECCIONES GENERALES
Sánchez pide a Feijóo "aceptar" los resultados de las elecciones que el PSOE "ganará"
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Día 2: El PSOE busca una participación histórica y hará hincapié en provincias clave
Feijóo dice que si gana la gestión de la vivienda se llevará desde una vicepresidencia
Día 2: Feijóo viaja a casa para tomar impulso a Moncloa y ubica la vivienda en el centro
Abascal dice que el PSOE se ha echado la soga al cuello y sabe lo que se le viene encima
Día 2: El voto agrario y antiinmigración, clave de Vox para superar al PSOE en el sureste
Colau promete una sanidad pública que incluya dentista, audífonos y la salud visual
Día 2: Frente Amplio reclama para sí el voto útil de la izquierda en Andalucía
El debate de los principales candidatos será el día 26, una semana después del cara a cara
Junqueras dice que Junts quiere "condenar Cataluña al purgatorio" y le afea la corrupción
Vaquero (PNV): PP-Vox nos tendrán enfrente, pero no cejaremos en trabajar por Euskadi (Serie previa)
Nogueras (Junts) defiende el derecho a la seguridad: "Las leyes están para cumplirlas"
Montero sobre la migración: el problema no son las personas sino cómo nos tratamos
Tellado afirma que Sánchez y su esposa se han convertido en "los Kirchner de España"
Óscar López reivindica el papel de la educación pública y carga contra la gestión de Ayuso
Patxi López (PSOE): Todas las encuestan marcan el alza del PSOE y descenso del PP
ELECCIONES CLAVES (Serie Previa)
Escaños al límite, voto joven y el salto a YouTube: claves que marcan la campaña electoral
HUELGA FERROCARRIL
El Sindicato Ferroviario se concentra en Madrid en demanda de más seguridad
Los ferroviarios mantienen la huelga a la espera de medidas y tras cambios en Renfe y Adif
Transportes fija un 75 % de servicios mínimos en cercanías en la huelga de tren del martes
HUELGA GENERAL
CCOO presentará una demanda la próxima semana contra la Policía por su actuación el 11N
INMIGRACIÓN CANARIAS
Llegan a El Hierro dos cayucos con 270 personas, entre ellas 21 posibles menores
EEUU AVIACIÓN
La crisis aérea en EE.UU. ha provocado siete cancelaciones de vuelos en España
SISTEMA SANITARIO (Entrevista)
Asociación Médica Mundial: la sanidad universal española no aguantará sin más financiación
BANCOS ALIMENTOS
Voluntarios y donantes de la "gran recogida" despiertan la solidaridad este fin de semana
CENAS NAVIDAD
Llegan las cenas de Navidad, un momento que eleva un 20 % la caja de los restaurantes
INTELIGENCIA ARTIFICIAL (Entrevista)
Experta informática avisa: adoptar la IA ha ido mucho más rápido que su alfabetización
SUCESOS TIROTEO
Robles subraya el "compromiso" para detener al culpable de la bomba que mató a un agente
VIOLENCIA MACHISTA
Prisión provisional para el detenido por el asesinato machista de Covadonga en Gijón
ACCIDENTE TRÁFICO
Reabierta la autopista AP-7 en Tarragona tras doce horas cortada por dos accidentes
SUCESOS CIBERCRIMEN
Cerrado un canal de redes sociales que captaba cuentas para mover dinero del cibercrimen
MÚSICA GEN F (Entrevista)
El cantautor mexicano Ed Maverick "muy en paz" tras sufrir el coste de la fama
TIEMPO LLUVIAS
Tarragona, Cáceres y Ávila, en aviso amarillo por lluvias durante este sábado
Este domingo se mantendrán las lluvias en amplias zonas, con avisos amarillos en Galicia
PENDIENTE 18 HORAS
NAVIDAD VIGO
Vigo (Pontevedra) - Vigo enciende su Navidad, que se ha consolidado como uno de los grandes reclamos festivos y turísticos de España, con un amplio despliegue de luces led, grandes elementos decorativos y actividades que convierten el centro de la ciudad en un foco de atracción durante semanas, entre ellas un desfile de Disney Plus tres horas antes del encendido del árbol.
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(Texto) (Foto) (Vídeo)
Y LOS TEMAS DE EFE...
VÍCTIMAS TRÁFICO
Peatones, ciclistas y motoristas: las víctimas piden más protección y formación
Casi cinco de cada diez fallecidos en carretera son peatones, ciclistas y motoristas. Víctimas y expertos en seguridad vial consultados por EFE ponen el acento en una mayor protección y en la formación de este colectivo de usuarios vulnerables con motivo del Día Mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico, que se conmemora este domingo. Teresa Díaz
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TERRORISMO ETA
Del "problema vasco" a un "problema de ETA": Así lo vivió Londres
Londres, o sea el Reino Unido, no siempre vio igual el "problema vasco". De entender el terrorismo como un síntoma "explicable" del trauma que el franquismo infligió al nacionalismo vasco, poco a poco lo fue reduciendo a un "problema" de ETA. Sagrario Ortega
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CRÓNICA / BEBÉS PREMATUROS
Roser y Xavi, padres de un bebé prematuro: La ayuda psicológica permite afrontar el miedo
A Roser y Xavi disponer de asistencia psicológica para afrontar el miedo y la incertidumbre que les provocaba el nacimiento prematuro de su hija Aina les aportó una "sensación de control ante una situación que no se puede controlar". Laura Casas Aguilar
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AGENDA INFORMATIVA
POLÍTICA
18:45h.- Bilbao.- ELECCIONES PNV.- Declaraciones del presidente del PNV, Aitor Esteban, y la cabeza de lista al Congreso por Gipuzkoa, Maribel Vaquero, previas al partido amistoso entre las selecciones de fútbol de Euskadi y Venezuela. San Mamés. (Texto)
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19:30h.- Murcia.- ELECCIONES VOX.- Mitin del presidente de Vox, Santiago Abascal. Pabellón Príncipe de Asturias, Av. Juan Carlos I. (Texto) (Foto)
SOCIEDAD
19:00h.- Almoharín (Cáceres).- MEMORIA HISTÓRICA.- Entrega de los XXI Premios a la Memoria Histórica 'Luis Romero Solano' que reconocen, entre otros trabajos, la investigación y localización de la fosa de El Santo, ubicada en la Almoharín, donde se espera encontrar los cuerpos de una decena de víctimas de la represión franquista. Centro Cívico.
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20:00h.- Vigo (Pontevedra).- NAVIDAD VIGO.- Vigo pone en marcha su Navidad con el encendido del árbol gigante, elemento más destacado de una decoración con más de 12 millones de luces de led, y un desfile previo de Disney Plus (17 horas). Porta do Sol. (Foto)
CULTURA Y TENDENCIAS
18:30h.- Jarandilla de la Vera (Cáceres).- TURISMO CARLOS V.- Recreación histórica que conmemora la llegada del emperador Carlos V a Jarandilla de la Vera en 1556. Auditorio Municipal.
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21:00h.- Badajoz.- CULTURA MÚSICA.- Concierto de la cantante Diana Navarro, que presenta su nuevo espectáculo 'Ya no estoy sola’, con el que celebra 20 años de trayectoria artística. Palacio de Congresos.
21:00h.- Mérida.- CULTURA FLAMENCO.- Espectáculo de la bailaora 'Lucía La Bronce', dentro del V Festival Flamenco Mérida. Teatro María Luisa.
EFE
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