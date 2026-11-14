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Grimaldo abandona la concentración por una indisposición por un cuadro febril

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(Actualiza con el abandono de la concentración de Álex Grimaldo por una indisposición)

Las Rozas (Madrid), 14 nov (EFE).- La selección española de fútbol llevó a cabo este sábado su última sesión de entrenamiento antes del partido contra Inglaterra de mañana, domingo, con todos los jugadores disponibles salvo el lateral del Atlético de Madrid Alejandro Grimaldo, que abandonó la concentración por una indisposición por un cuadro febril, y el técnico, Luis de la Fuente, no dio pistas de si saldrá de inicio Pedri o Fermín.

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Los 26 jugadores con los que cuenta ahora De la Fuente se ejercitaron a puerta cerrada, salvo los primeros quince minutos, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

El seleccionador deberá hacer cuatro descartes ante Inglaterra en el último partido de la fase de grupos de la Liga de Naciones, ya que Grimaldo ya no está con sus compañeros.

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"Álex Grimaldo abandona la concentración a causa de una indisposición por un cuadro febril. Le deseamos una rápida recuperación", informó la Federación Española en su perfil de la red X.

"Es la parte más desagradable, decirle a algunos jugadores que no se van a vestir. Es la parte más fea, pero lo entienden con naturalidad. Los trato siempre de la misma manera. Se les da afecto, respeto, pero entienden que hay otros jugadores que entran. No hay más", explicó De la Fuente en la rueda de prensa ofrecida antes del entrenamiento.

Confirmó que Lamine Yamal está "en perfectas condiciones" para jugar en el estadio Metropolitano de Madrid después de recuperarse de las molestias que tenía en la rodilla derecha.

Sobre la opción de que Pedri releve a Fermín en el centro del campo, el técnico riojano no quiso dar pistas.

Al jugador canario lo describió como "un talento supremo del fútbol", mientras que del andaluz, titular el pasado jueves en Praga ante la República Checa, apuntó: "Es un jugadorazo excepcional, estamos viendo el nivel que tiene. Es que aporta tanto, tan versátil, te da juego, llegada, profundidad..." Está en un momento fantástico, pero hay otros compañeros que también a un nivel altísimo".

"Veremos quién es el mejor para iniciar. Pero no es más importante el que sale de inicio. Igual el partido se tiene que solucionar del minuto 60 en adelante (...) Cualquier de los que pongamos son muy buenos. No nos vamos a equivocar juegue quien juegue", añadió el seleccionador.

Tras destacar que una de las fortalezas de Inglaterra es correr los espacios y que cuenta con jugadores muy válidos para esa función, De la Fuente admitió que en el segundo tiempo ante los checos a España le "faltó control de juego, tener posesiones más largas, someter al rival".

Al referirse a Pedri, apuntó que hay otros jugadores con un perfil similar, como Fabián o Mikel Merino.

De la Fuente tuvo palabras de ánimo para el extremo de la Real Sociedad Ander Barrenetxea después de que ayer, viernes, fuera operado de una lesión en la musculatura isquiosural del muslo derecho y hoy le visitaran los jugadores de la selección la Mikel Oyarzabal, Mikel Merino y Martin Zubimendi junto con algunos miembros del cuerpo técnico.

"No he podido ir porque tenía unas entrevistas, pero he hablado con él ayer y hoy. Está muy animado, derrochando optimismo y eso le va a venir muy bien de cara a recuperarse", confió el técnico. EFE

(foto) (vídeo)

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