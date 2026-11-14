Gonzalo García: "Hemos tenido muchos errores defensivos ante el Asisa Joventut"

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Badalona (Barcelona), 14 nov (EFE).- El técnico del Casademont Zaragoza, Gonzalo García, ha remarcado que "el equipo ha tenido muchos errores defensivos", en la derrota ante el Asisa Joventut por 99-94.

El entrenador vasco se ha centrado en el lado positivo de la derrota. "Pese a la lesión de Vives y la recaída de Homesley, hemos luchado de tú a tú contra el Joventut en su casa, por lo que en ese aspecto estoy contento", ha dicho.

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"Nos vamos tristes por el resultado, pero seguimos con la misma ambición de siempre en nuestro 25 aniversario, queremos quedar lo más arriba posible y desde el princio he dejado claro que no quiero excusas", ha añadido.

Por último, García ha hablado de otros aspectos clave de la derrota. "Hemos tenido estadísticas similares ambos equipos, ha sido muy igualado, pero en momentos clave hemos fallado en defensa. Ellos también han tenido sus errores, lógicamente", ha zanjado. EFE

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jvs/arh