Espana agencias

Gonzalo García: "Hemos tenido muchos errores defensivos ante el Asisa Joventut"

Guardar

Badalona (Barcelona), 14 nov (EFE).- El técnico del Casademont Zaragoza, Gonzalo García, ha remarcado que "el equipo ha tenido muchos errores defensivos", en la derrota ante el Asisa Joventut por 99-94.

El entrenador vasco se ha centrado en el lado positivo de la derrota. "Pese a la lesión de Vives y la recaída de Homesley, hemos luchado de tú a tú contra el Joventut en su casa, por lo que en ese aspecto estoy contento", ha dicho.

PUBLICIDAD

"Nos vamos tristes por el resultado, pero seguimos con la misma ambición de siempre en nuestro 25 aniversario, queremos quedar lo más arriba posible y desde el princio he dejado claro que no quiero excusas", ha añadido.

Por último, García ha hablado de otros aspectos clave de la derrota. "Hemos tenido estadísticas similares ambos equipos, ha sido muy igualado, pero en momentos clave hemos fallado en defensa. Ellos también han tenido sus errores, lógicamente", ha zanjado. EFE

PUBLICIDAD

jvs/arh

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo | Primer fin de semana de campaña: El PSOE suspende el acto de Sánchez con Lula da Silva por una afonía del líder brasileño

Los principales líderes políticos ofrecen mítines y entrevistas en el arranque de la carrera para captar votos

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo | Primer fin de semana de campaña: El PSOE suspende el acto de Sánchez con Lula da Silva por una afonía del líder brasileño

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 14 noviembre

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 14 noviembre

Un camión volcado, un choque mortal y una carretera cortada durante doce horas: así ha sido el fatídico sábado en la AP-7 de Tarragona

El vuelco de un tráiler con lechugas en Mont-roig del Camp desencadenó una colisión trasera que acabó con la vida de un joven transportista de 26 años y obligó a desviar el tráfico

Un camión volcado, un choque mortal y una carretera cortada durante doce horas: así ha sido el fatídico sábado en la AP-7 de Tarragona

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Juegos Once informó la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

El debate entre los principales candidatos ya tiene fecha: se celebrará una semana después del cara a cara

La cita, que organizará la Academia de la Televisión una semana después del encuentro entre Sánchez y Feijóo, aún deja en el aire si incluirá a Podemos

El debate entre los principales candidatos ya tiene fecha: se celebrará una semana después del cara a cara
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo | Primer fin de semana de campaña: El PSOE suspende el acto de Sánchez con Lula da Silva por una afonía del líder brasileño

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo | Primer fin de semana de campaña: El PSOE suspende el acto de Sánchez con Lula da Silva por una afonía del líder brasileño

El debate entre los principales candidatos ya tiene fecha: se celebrará una semana después del cara a cara

El PSOE cancela el acto de campaña de Pedro Sánchez y Lula da Silva en Madrid por una afonía del líder brasileño

Juan José Ebenezer, mecánico: “Este motor se ha destrozado en la ITV por hacer la prueba de gases en la que te aceleran el coche”

Rachid Mohamed, abogado: “Si te detienen, tienes derecho a mentir. Y no, no es delito”

ECONOMÍA

Condenan a una aseguradora a pagar 171.000 euros a un motorista por las secuelas de un accidente: sufre ocho secuelas “inoperables” en las articulaciones

Condenan a una aseguradora a pagar 171.000 euros a un motorista por las secuelas de un accidente: sufre ocho secuelas “inoperables” en las articulaciones

El PP promete elevar el salario medio a 50.000 euros y el PSOE replica que “es una lista de deseos”: el choque entre Carlos Cuerpo y Juan Bravo en el debate electoral

La vivienda entra en campaña: qué medidas proponen los partidos que se presentan el 29-N y cómo han funcionado en otros países

El expresidente de Renfe se despide por carta tras su cese y asume “en primera persona la responsabilidad” de la situación actual

Las empresas no pueden descontar sueldo ni exigir recuperar horas a quienes no puedan teletrabajar por la caída de Microsoft

DEPORTES

España y Francia se disputan acoger la ‘Final Four’ de la Nations League: el gran ensayo del Santiago Bernabéu para la final del Mundial 2030

España y Francia se disputan acoger la ‘Final Four’ de la Nations League: el gran ensayo del Santiago Bernabéu para la final del Mundial 2030

El FC Barcelona empieza a pagar las consecuencias de perder a sus estrellas: el talento que hizo grande al equipo ahora juega en su contra

Toni Nadal, sobre el enfrentamiento entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero: “Sabe dónde se le puede hacer un poco de daño”

Raül Valdecantos, el primer joven de 22 años en cruzar España en línea recta: “Si lo ha hecho un francés, ¿por qué yo no?”

Martín Casillas, hijo de Iker y Sara Carbonero, quiere hacer su propia carrera después de irse del Real Madrid: “No quiero que me comparen”