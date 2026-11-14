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El Tenerife remonta, el Alavés vence en el 94 y el Real Madrid vuelve a dejarse puntos

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Redacción deportes, 14 nov (EFE).- El Costa Adeje Tenerife remontó el tanto inicial del Espanyol para asomarse a los puestos europeos (1-3), el Alavés Gloriosas puso fin a una racha de seis partidos sin ganar con un gol de Kumba Brima en el minuto 94 (2-1) y el Real Madrid volvió a tropezar en su intento de seguir el ritmo del Barcelona, esta vez con un empate ante el Badalona Women (3-3).

El conjunto tinerfeño se vio superado en intensidad y ocasiones por el Espanyol durante la primera mitad, con Anita Marcos como principal referencia ofensiva del equipo local, pero reaccionó tras el descanso y acabó llevándose los tres puntos.

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La efectividad visitante resultó decisiva. Zamanian igualó el encuentro nada más comenzar la segunda parte, Salazar culminó la remontada en el minuto 77 y Gramaglia sentenció en el tramo final. El Tenerife se sitúa así en la cuarta posición, a dos puntos de los puestos europeos, a la espera de lo que haga este domingo el Atlético de Madrid en su visita al Sevilla.

Bajo una lluvia torrencial en Mendizorroza, el Alavés Gloriosas también celebró una victoria agónica ante el Eibar (2-1), gracias al tanto de Kumba Brima en el minuto 94. El conjunto vitoriano volvió a ganar más de dos meses después, desde el 13 de septiembre, y se coloca dos puntos por encima de la zona de descenso, que seguirá ocupando una jornada más el Badalona Women.

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Precisamente el equipo catalán estuvo cerca de protagonizar la sorpresa de la jornada en el Alfredo Di Stéfano, donde llegó a adelantarse en dos ocasiones antes de acabar firmando un empate (3-3) en un partido de constantes alternativas.

El Badalona se puso por delante en el tiempo añadido de la primera parte con un gol de Lucía Martínez y llegó a situarse con 1-2, un resultado que le habría permitido salir de los puestos de descenso.

Sin embargo, Linda Caicedo y Lotte Keukelaar remontaron para el Real Madrid y adelantaron al conjunto blanco a falta de un cuarto de hora. El Badalona no se rindió e Irina Uribe estableció el definitivo 3-3, un empate que las visitantes dieron por bueno y que vuelve a frenar al equipo madrileño en la lucha por el título.

El Real Madrid, que suma su segundo empate liguero consecutivo, se queda a tres puntos del Barcelona, que puede ampliar su ventaja hasta los seis si vence este domingo (18:00 horas) al Deportivo Abanca en Riazor. EFE

avm/arh

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