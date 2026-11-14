El PSOE cancela el acto de campaña de Sánchez con Lula por una afonía del líder brasileño

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Madrid, 14 nov (EFE).- El PSOE ha decidido este sábado cancelar el acto de campaña electoral previsto para el lunes en Madrid que iba a consistir en un diálogo entre el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por una afonía de este, aunque se mantiene el encuentro entre ambos en la Moncloa.

Fuentes de la ejecutiva socialista han informado a EFE de que no será posible realizar el acto electoral, una conversación pública entre Sánchez y Lula en una sede de la UGT.

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Fuentes de Moncloa, por su parte, han indicado que sigue en la agenda del lunes la visita institucional del recientemente reelegido como presidente brasileño al jefe del Gobierno español y candidato socialista a la reelección. EFE