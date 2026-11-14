El Dos Hermanas homenajeará a Jesús de Miguel el 22 de noviembre en Navahermosa (Toledo)

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Talavera de la Reina (Toledo), 14 nov (EFE).- El Club Deportivo Dos Hermanas, de Navahermosa (Toledo), localidad de la que es originaria la familia del futbolista fallecido Jesús de Miguel y donde se ofició su funeral, rendirá tributo al futbolista durante el partido que disputará el 22 de noviembre.

De Miguel, de 30 años, falleció el 3 de noviembre tras sufrir un fuerte choque fortuito durante el partido que enfrentaba al CD Tenerife, equipo en el que militaba, con el FC Andorra.

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El Ayuntamiento de Navahermosa ha informado a través de sus redes sociales, consultadas por EFE, que el acto tendrá lugar coincidiendo con el primer partido de liga del equipo después de su muerte, en el encuentro frente al Polígono Toledo, correspondiente a la décima jornada de Segunda Autonómica, Grupo V.

El Consistorio local ha detallado que el encuentro, que se jugará a las 12:00 horas en el campo municipal Pedro Pinilla, será "un momento para recordar, honrar y rendir tributo a Jesús, que siempre formará parte de esta familia futbolística".

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El CD Dos Hermanas ya había trasladado su pesar por la pérdida en un comunicado publicado el 3 de noviembre, en el que destacaba que Jesús era muy querido en el pueblo y que dejaba “una huella imborrable”.

El municipio decretó tres días de luto oficial y despidió al jugador el jueves 5 de noviembre en un funeral celebrado en la iglesia de Navahermosa. EFE

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