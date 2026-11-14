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El Caserío asalta El Sargal con un golpe franco de Gull en la última jugada (29-30)

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Cuenca, 14 nov (EFE).- El Caserío Ciudad Real ha conseguido este sábado su primera victoria a domicilio de la temporada tras imponerse por 29-30 al REBI Cuenca en El Sargal, en un derbi regional que se resolvió en la última jugada con un golpe franco transformado por Juan Gull, cuando el tiempo ya estaba detenido, y que dejó helada a la afición conquense.

La derrota supone un nuevo golpe para el conjunto de Cuenca, que continúa sin conocer la victoria en casa y que ha vuelto a dejar escapar puntos en la última acción de un encuentro como local. Es ya el tercer partido en el que los conquenses se dejan puntos en el último suspiro ante su público.

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El triunfo permite al Caserío Ciudad Real alcanzar los diez puntos en la clasificación, mientras que el REBI Cuenca pierde la oportunidad de igualar a su rival en un encuentro que, además, registró la mejor entrada de la temporada en El Sargal, que presentó un gran ambiente con motivo del derbi regional.

El choque estuvo marcado por la igualdad desde los primeros minutos, con Juan Bar como protagonista inicial bajo los palos del conjunto visitante y un sobresaliente Albizu, decisivo tanto en defensa como en ataque, donde terminó con seis goles.

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El Caserío fue el primero en tomar pequeñas ventajas en el marcador, aunque el REBI Cuenca reaccionó y encontró en Pinto a uno de sus principales argumentos ofensivos.

Dos tantos del extremo portugués permitieron a los locales ponerse por delante por primera vez en el minuto 12.

El propio Pinto amplió la ventaja hasta el 10-8, pero el conjunto ciudadrealeño respondió con un parcial de 0-3 que le permitió recuperar el mando del encuentro (10-11) en el minuto 20. La igualdad se mantuvo hasta el descanso, al que se llegó con empate a 16 goles.

Tras la reanudación, el REBI Cuenca comenzó mejor y consiguió situarse con dos tantos de ventaja (19-17), aunque el Caserío volvió a demostrar su capacidad de reacción. Javier Domingo tuvo un papel destacado en el ataque visitante y contribuyó a que los suyos alcanzaran el 24-26.

El encuentro parecía decantarse del lado ciudadrealeño cuando Nacho Plaza estableció el 25-28 en el minuto 53, pero el conjunto conquense encontró en Tomislav Olic un argumento para seguir peleando por los puntos.

El guardameta croata, que disputaba su primer encuentro en El Sargal desde su llegada hace menos de un mes, completó una gran actuación con trece paradas, tres de ellas desde los siete metros, y permitió a los locales mantenerse con opciones hasta el final.

Con todo por decidir, los errores ofensivos de ambos equipos y la falta de acierto para cerrar el encuentro llevaron el partido hasta el empate a 29. En la última posesión, con el tiempo ya detenido, el Caserío dispuso de un golpe franco que Juan Gull convirtió para establecer el definitivo 29-30.

El lanzamiento silenció El Sargal y desató la alegría de los aficionados desplazados desde Ciudad Real, que celebraron una victoria especialmente importante por tratarse del primer triunfo de su equipo lejos de casa.

Ficha técnica:

29. REBI BM Cuenca (16+13): Gabor; Santi Barceló (1), Manuel Lima (6, 3p), Nacho Pizarro (1), Moscariello (5), Miguel Pito (5), Tavares (1), siete inicial, Olic (p), Aldini, Sergio Antúnez (1), Jan Blas (1), Toth (7), Pedro Matos y Fede Pizarro (1).

30. Caserío Ciudad Real (16+14): Juan Bar; Sergi Mach, Alonso Moreno (2, 1p), Nacho Plaza (3), Sergio López (2), Aitor Albizu (6), David Cadarso (1), siete inicial, Baldursson (1), Omeragic (1), Lumbreras, Pedro Sosa, Javi Domingo (4), Poladura (5, 3p), Sergio Casares (4) y Juan Gull (1).

Árbitros: Daniel Toro Ponce y Alberto Pérez Acedo. Excluyeron, por parte local, a Moscariello (2), Santi Barceló, Nacho Pizarro y Manuel Lima. Por parte visitante a Baldursson, Javi Domingo, Pedro Sosa, Aitor Albizu y Nacho Plaza.

Marcador cada cinco minutos: 2-3, 4-5, 8-8, 10-10, 13-15, 16-16, descanso, 19-18, 21-20, 23-21, 24-25, 26-28 y 29-30.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la 9ª jornada de la liga Nexus Energía Asobal disputado en el polideportivo El Sargal ante unas 2.000 persona con cerca de cien aficionados del conjunto ciudadrealeño. EFE.

CRM/jl

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