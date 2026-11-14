El Bribon lidera el Trofeo Xacobeo tras la primera jornada

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Sanxenxo (Pontevedra), 14 nov (EFE).- El ‘Bribon’, con el campeón olímpico Jane Abascal a la caña ante la ausencia del rey emérito Juan Carlos, es el líder provisional de la última prueba de la Liga Nacional-Trofeo Xacobeo de la clase 6 metros, que finalizará mañana en aguas de la Ría de Pontevedra.

El ‘Alibaba II’ de Miguel Lago se adjudicó la primera manga del día por delante del Bribon, que marcó el mejor tiempo en la segunda para asaltar el liderato, por delante del ‘Alibaba II’ y el ‘Titia’, segundo y tercero, respectivamente.

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El ‘Caprice–RH Privé’ de Guillermo Rodríguez ocupa la cuarta plaza con nueve puntos, a seis del vigente campeón mundial y líder de la prueba.

En la clase J/80, el ‘Moura’, armado por Rosa María Gundín y con Xoán Bermúdez de Castro a bordo, ganó la primera manga y fue segundo en las dos siguientes. El equipo del Club Náutico Marina Coruña cerró el sábado con cinco puntos, tres menos que el ‘One’ de Adrián Domínguez y cinco que el ‘I3D Atlántico’, segundo y tercer, respectivamente.

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La última jornada de la Liga 2026 de 6 Metros y J/80 está prevista para este domingo. La previsión apunta a vientos superiores a los 20 nudos y olas de más de tres metros en el campo de regatas de la ría de Pontevedra. EFE

Dmg/arh