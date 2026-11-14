Espana agencias

El bote de Sevilla repite victoria en una regata que dominó desde su inicio

Guardar

Sevilla, 14 nov (EFE).- El ocho con timonel del Sevilla se impuso este sábado al del Betis, con lo que repitió la victoria del pasado año, en el que rompió una racha de catorce triunfos verdiblancos consecutivos en esta clásica regata sobre el río Guadalquivir, entre dos botes en representación de estos clubes, que cumplió en esta ocasión su sexagésima edición.

La embarcación sevillista, que este año tenía la dificultad de no elegir calle para estar en mejor posición cuando se llegara a la estratégica curva de 'Chapina', tomó el mando en el inicio de los 5.200 metros de recorrido, aunque los béticos no les dejaron marcharse con ventaja en la primera parte de la prueba.

PUBLICIDAD

Pese a ello, el 'ocho con' del Sevilla pegó un tirón antes de llegar a la curva que no pudo aguantar el rival, con lo que los béticos perdieron esa ventaja y vieron ya siempre que la diferencia aumentaba para el rival, que cruzó la línea de meta situada a la altura de la Torre del Oro con un tiempo oficioso de 16 minutos y 10 segundos, por los 16.26 que hizo el Betis.

En cuanto al palmarés, la prueba absoluta masculina sigue dominada por el Sevilla, ahora con un 32-28.

En la prueba absoluta femenina, la tripulación sevillista también se impuso con mucha autoridad y rompió una racha de ocho triunfos consecutivos de las béticas, que en el palmarés general siguen al frente con veintiuna victorias por dieciséis sus rivales.

PUBLICIDAD

En esta ocasión, al bote del Betis le tocó elegir calle con previsión de entrar mejor en la conocida como curva de 'Chapina', pero el Sevilla desde el inicio se puso por delante y fue paulatinamente tomando ventaja hasta cruza la línea de meta con un tiempo oficioso de 18 minutos y 40 segundos, por los 19 minutos y 16 segundos que marcó la embarcación de las verdiblancas.

La competición, organizada por la Federación Andaluza de Remo (FAR), tiene un programa en el que se incluye, además de las categorías absolutas masculina y femenina, la de aspirantes y veteranos, estas también en pruebas masculinas como femeninas pero sobre la distancia de 500 metros.

En aspirantes se llegó a esta edición con igualdad absoluta, con empate tanto en el acumulado masculino (20-20) y femenino (2-2), y así en hombres se impuso en esta ocasión el Sevilla para poner en la general un 21-20; y en mujeres el Betis, que deja el palmarés en (3-2).

En veteranos masculino mandaban los béticos (7-23) pero este sábado ganaron los sevillistas (8-23), mientras que en femenino esta vez se impusieron las verdiblancas y dejan la estadística en 2-3, aún desfavorable.

Esta clásica regata, que celebra su aniversario 66 tras comenzar la andadura en 1960, aunque cumple 60 ediciones, mantiene su carácter solidario y en esta ocasión apoyó a Proyecto Hombre, organización dedicada a la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y la reinserción social y laboral de personas con problemas de adicciones. EFE

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este 15 de noviembre

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener los precios de la energía eléctrica

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este 15 de noviembre

Sánchez y Feijóo protagonizan el primer fin de semana de campaña electoral con cruces por la “buena política”, la “mala educación” o la “corrupción”

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno y el líder del PP han estado en mítines en Palma, Mallorca, y Santiago de Compostela, respectivamente

Sánchez y Feijóo protagonizan el primer fin de semana de campaña electoral con cruces por la “buena política”, la “mala educación” o la “corrupción”

La Audiencia Provincial de Barcelona concede a una madre el uso de la vivienda familiar pese a que no es su propietaria

La resolución se basa en la brecha de ingresos entre los progenitores y fija la medida por dos años, con opción de prórroga

La Audiencia Provincial de Barcelona concede a una madre el uso de la vivienda familiar pese a que no es su propietaria

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Juegos Once informó la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Un animador de Disney revela cuál es la escena que más le ha costado dar vida a lo largo de su trayectoria

Broose Johnson recordó un fragmento de película que le dio algún que otro dolor de cabeza y acabó convirtiéndose en un reto profesional

Un animador de Disney revela cuál es la escena que más le ha costado dar vida a lo largo de su trayectoria
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez y Feijóo protagonizan el primer fin de semana de campaña electoral con cruces por la “buena política”, la “mala educación” o la “corrupción”

Sánchez y Feijóo protagonizan el primer fin de semana de campaña electoral con cruces por la “buena política”, la “mala educación” o la “corrupción”

La Audiencia Provincial de Barcelona concede a una madre el uso de la vivienda familiar pese a que no es su propietaria

Judith, conductora, desvela el truco de los autobuses para no quedarse estancados en una cuesta

La ‘playa’ de Madrid abrirá en 2027 y ya tiene las primeras entradas a la venta: será el mayor parque de olas de Europa para los amantes del surf

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo | Primer fin de semana de campaña: Sánchez defiende la “buena política ante la mala educación” y Feijóo carga contra Transportes y la corrupción

ECONOMÍA

Condenan a una aseguradora a pagar 171.000 euros a un motorista por las secuelas de un accidente: sufre ocho secuelas “inoperables” en las articulaciones

Condenan a una aseguradora a pagar 171.000 euros a un motorista por las secuelas de un accidente: sufre ocho secuelas “inoperables” en las articulaciones

El PP promete elevar el salario medio a 50.000 euros y el PSOE replica que “es una lista de deseos”: el choque entre Carlos Cuerpo y Juan Bravo en el debate electoral

La vivienda entra en campaña: qué medidas proponen los partidos que se presentan el 29-N y cómo han funcionado en otros países

El expresidente de Renfe se despide por carta tras su cese y asume “en primera persona la responsabilidad” de la situación actual

Las empresas no pueden descontar sueldo ni exigir recuperar horas a quienes no puedan teletrabajar por la caída de Microsoft

DEPORTES

Toni Nadal, sobre el enfrentamiento entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero: “Sabe dónde se le puede hacer un poco de daño”

Toni Nadal, sobre el enfrentamiento entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero: “Sabe dónde se le puede hacer un poco de daño”

Raül Valdecantos, el primer joven de 22 años en cruzar España en línea recta: “Si lo ha hecho un francés, ¿por qué yo no?”

Martín Casillas, hijo de Iker y Sara Carbonero, quiere hacer su propia carrera después de irse del Real Madrid: “No quiero que me comparen”

Rossi reabre la herida de Sepang y se confiesa como nunca: “Juro por la cabeza de mis hijas que nunca hubo patada a Márquez”

La reflexión de Ilia Topuria sobre el dinero: “Cuanto más ganas, más gastos incrementas y eso es un error”