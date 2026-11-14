El bote de Sevilla repite victoria en una regata que dominó desde su inicio

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Sevilla, 14 nov (EFE).- El ocho con timonel del Sevilla se impuso este sábado al del Betis, con lo que repitió la victoria del pasado año, en el que rompió una racha de catorce triunfos verdiblancos consecutivos en esta clásica regata sobre el río Guadalquivir, entre dos botes en representación de estos clubes, que cumplió en esta ocasión su sexagésima edición.

La embarcación sevillista, que este año tenía la dificultad de no elegir calle para estar en mejor posición cuando se llegara a la estratégica curva de 'Chapina', tomó el mando en el inicio de los 5.200 metros de recorrido, aunque los béticos no les dejaron marcharse con ventaja en la primera parte de la prueba.

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Pese a ello, el 'ocho con' del Sevilla pegó un tirón antes de llegar a la curva que no pudo aguantar el rival, con lo que los béticos perdieron esa ventaja y vieron ya siempre que la diferencia aumentaba para el rival, que cruzó la línea de meta situada a la altura de la Torre del Oro con un tiempo oficioso de 16 minutos y 10 segundos, por los 16.26 que hizo el Betis.

En cuanto al palmarés, la prueba absoluta masculina sigue dominada por el Sevilla, ahora con un 32-28.

En la prueba absoluta femenina, la tripulación sevillista también se impuso con mucha autoridad y rompió una racha de ocho triunfos consecutivos de las béticas, que en el palmarés general siguen al frente con veintiuna victorias por dieciséis sus rivales.

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En esta ocasión, al bote del Betis le tocó elegir calle con previsión de entrar mejor en la conocida como curva de 'Chapina', pero el Sevilla desde el inicio se puso por delante y fue paulatinamente tomando ventaja hasta cruza la línea de meta con un tiempo oficioso de 18 minutos y 40 segundos, por los 19 minutos y 16 segundos que marcó la embarcación de las verdiblancas.

La competición, organizada por la Federación Andaluza de Remo (FAR), tiene un programa en el que se incluye, además de las categorías absolutas masculina y femenina, la de aspirantes y veteranos, estas también en pruebas masculinas como femeninas pero sobre la distancia de 500 metros.

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En aspirantes se llegó a esta edición con igualdad absoluta, con empate tanto en el acumulado masculino (20-20) y femenino (2-2), y así en hombres se impuso en esta ocasión el Sevilla para poner en la general un 21-20; y en mujeres el Betis, que deja el palmarés en (3-2).

En veteranos masculino mandaban los béticos (7-23) pero este sábado ganaron los sevillistas (8-23), mientras que en femenino esta vez se impusieron las verdiblancas y dejan la estadística en 2-3, aún desfavorable.

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Esta clásica regata, que celebra su aniversario 66 tras comenzar la andadura en 1960, aunque cumple 60 ediciones, mantiene su carácter solidario y en esta ocasión apoyó a Proyecto Hombre, organización dedicada a la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y la reinserción social y laboral de personas con problemas de adicciones. EFE

(foto)