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El 60 % de las denuncias por pornografía infantil las presentan plataformas tecnológicas

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Barcelona, 14 nov (EFE).- La mitad de las denuncias por pornografía infantil que investiga la Fiscalía de Barcelona proceden de plataformas tecnológicas como Meta o Google, lo que no impide que el fenómeno siga en aumento año tras año: en 2025 se abrieron 132 procedimientos, un 60 % más que el anterior.

El responsable del área de Delitos Informáticos de la Fiscalía de Barcelona, Roberto Valverde, advierte en su memoria de actividad de 2025 que se han "disparado" los procedimientos judiciales por posesión o distribución de pornografía infantil, que en 2025 motivaron 132 procedimientos judiciales, un 60 % más que el año anterior, cuando esos casos crecieron un 20 % respecto al precedente.

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Entre el 50 y el 60 % de los procedimientos que lleva la Fiscalía de Barcelona se abren por denuncias procedentes de plataformas tecnológicas "serias", como Google, Microsoft, Meta y sus aplicaciones de mensajería, que suelen "colaborar de forma espontánea" cuando detectan contenidos de pornografía infantil, según el Ministerio Público.

La Fiscalía suele contar con la colaboración de esas empresas cuando se dirige a ellas para pedirles información o requerirles el cierre y la eliminación de archivos o grupos que difunden pornografía infantil. Últimamente, también lo hace Telegram, que hasta ahora se había mostrado reacia a cooperar con la Justicia.

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La mayoría de investigaciones giran en torno a la posesión de material pedófilo en el "drive" o servicio de almacenamiento de Google, que es compartido con otros usuarios de la red, pero también hay otras causas que investigan a personas que han contactado con menores para obtener imágenes con las que elaborar pornografía infantil.

De hecho, comenta la Fiscalía, otra de las modalidades delictivas de su ámbito que más ha aumentado es el uso de tecnologías para cometer delitos contra menores de edad, ya sea con el fin de acosar o de obtener imágenes para la elaboración de pornografía infantil.

En paralelo, la Fiscalía de Delitos Informáticos de Barcelona tiene en sus manos tres procesos por el uso de Inteligencia Artificial para crear fotografías de cuerpos desnudos simulados, un fenómeno en auge con la expansión de las imágenes generadas por ordenador. EFE

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