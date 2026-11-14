Dos accidentes de camiones con un muerto y un herido cortan doce horas la AP-7 en Cataluña

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Barcelona, 14 nov (EFE).- Dos accidentes con tres camiones implicados en la autopista AP-7, en los que un camionero ha muerto y otro ha quedado herido, han cortado durante unas doce horas esta vía a la altura de Mont-roig del Camp (Tarragona) en dirección a Francia.

Cataluña ha vivido este sábado una jornada negra en sus principales vías de comunicación, en las que han fallecido dos personas, otras tres han quedado heridas y en las que se ha detenido a un conductor ebrio que había huido tras provocar un accidente mortal.

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La autopista AP-7, el principal corredor mediterráneo de la península, ha sido la vía más afectada, con cuatro accidentes en los que se han visto implicados cinco camiones.

El primero de ellos, según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT), ha tenido lugar poco antes de las cinco de la madrugada en el kilómetro 273,1 de la AP-7 a su paso por Mont-roig del Camp, en dirección norte, donde ha volcado sobre la calzada un camión.

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Este accidente ha generado una caravana en la que, unos 900 metros al sur, en el kilómetro 274, ha habido una colisión por alcance entre dos camiones, impacto a consecuencia del cual ha fallecido uno de los conductores. Se trata de EH.I.O, de 26 años y vecino de Constantí (Tarragona).

En este segundo accidente, otro camionero ha quedado herido en estado menos grave y ha sido trasladado al Hospital Universitario Sant Joan de Reus (Tarragona).

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La retirada de los camiones ha requerido el uso de varias grúas, trabajo que se ha prolongado hasta las cinco de la tarde, cuando la autopista ha quedado totalmente abierta en sentido norte.

Tras estos dos accidentes, a la altura de Mont-roig del Camp se ha registrado otro siniestro en la AP-7, esta vez a su paso por Santa Margarida i els Monjos (Barcelona), también en dirección norte, donde han chocado un camión y una furgoneta. A consecuencia de este tercer accidente ha quedado herido grave el conductor de la furgoneta.

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Poco después, también en la AP-7, a la altura de Tarragona, pero en sentido sur, ha tenido lugar el accidente de otro camión, lo que ha obligado a cerrar al tráfico un carril de la calzada.

Al mediodía, un accidente múltiple en el que se han visto implicados un camión, dos coches y una motocicleta ha obligado a cortar dos carriles en la carretera C-33 a su paso por Montcada i Reixac, localidad contigua a Barcelona, lo que ha complicado la salida de la capital catalana.

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Mientras en las autopistas catalanas se sucedían este sábado los siniestros, poco antes de la ocho de la mañana ha fallecido un ciclista de 72 años en la autovía C-31, en Castelldefels (Barcelona), tras ser arrollado por un conductor ebrio que se ha dado a la fuga.

Tras la detención del conductor por parte los Mossos, le han practicado un análisis de sangre que ha dado positivo en alcohol, según ha informado la policía catalana.

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Apenas dos horas después de este accidente, un motorista ha quedado herido grave al salirse de la vía en la autovía A-2 a su paso por El Bruc (Barcelona) y chocar contra la medianera de la vía. El hombre ha sido trasladado al hospital de Bellvitge (L'Hospitalet de Llobregat-Barcelona).

El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, en declaraciones a EFE, ha llamado a "la responsabilidad" a empresas, camioneros y a todo el sector de la logística para ser "prudentes" porque, a veces, ha subrayado, no tomar medidas implica que "el muerto, lamentablemente, no llega y la carga, tampoco".

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"Hemos constatado un recalentamiento de la actividad económica por la proximidad de la Navidad y otros días festivos en las próximas semanas, lo que lleva a la gente a aprovisionarse", un fenómeno que, según Lamiel, en Trànsit han notado "en toda la cadena del transporte, con tiempos de más aceleración". EFE

(Video)