De la Fuente responde a Tuchel: "En España no somos racistas ninguno"

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Las Rozas (Madrid), 14 nov (EFE).- El seleccionador español de fútbol, Luis de la Fuente, subrayó este sábado, en un "contundente" mensaje dirigido a su homólogo en Inglaterra, el alemán Thomas Tuchel, que "en España no hay racismo" y no hay nadie que lo sea.

De la Fuente respondió de este modo a Tuchel después de que el técnico germano haya recordado a sus jugadores el protocolo antirracismo de la UEFA antes del partido de la Liga de Naciones contra España en el estadio Metropolitano de Madrid.

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"Yo puedo decir lo contrario. Se lo dices a Thomas: en España no hay racismo, así de contundente. Exactamente igual que en Inglaterra. En España no hay racismo, no somos racistas ninguno", aseveró el seleccionador español a la pregunta de una periodista británica sobre qué le parecía la postura expresada por Tuchel ante el encuentro con España.

De la Fuente ofreció una rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol de la localidad madrileña de Las Rozas antes del último entrenamiento preparatorio del partido ante los ingleses.

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La Comisión de Apelación de la FIFA acordó el pasado 16 de octubre mantener la sanción que le impuso la de Disciplina a comienzos de agosto por los cánticos racistas de un sector del público en el amistoso contra Egipto jugado el pasado 31 de marzo en el estadio Cornellá de Barcelona.

El castigo estableció una multa de 20.000 dólares (unos 18.000 euros) y la clausura parcial de al menos el 15 por ciento del aforo del estadio en el que dispute su próximo partido amistoso.

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No se cumplirá, por tanto, en el encuentro de este domingo ante Inglaterra en el Metropolitano puesto que tiene carácter oficial al ser de la Liga de Naciones, competición que organiza la UEFA. EFE

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La FIFA ha sancionado a la Real Federación Española de Fútbol con 20.000 dólares de multa (unos 18.000 euros) y el próximo partido con una parte cerrada del estadio por los cánticos islamófobos de parte de la afición del partido de la selección española ante Egipto el pasado 31 de marzo en el RCDE Stadium de Cornellà de Llobregat.

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e, aseguró este sábado que el extremo del Barcelona Lamine Yamal está "fantástico" y "en perfectas condiciones" para jugar ante Inglaterra el domingo, en el estadio Metropolitano de Madrid, después de recuperarse de las molestias que tenía en la rodilla derecha.

De la Fuente subrayó que Lamine Yamal "se ha recuperado plenamente" y, aunque no confirmó que saldrá de titular, dio por hecho que está disponible para salir de inicio ante los ingleses, en el último encuentro de la fase de grupos de la Liga de Naciones.

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"Está en perfectas condiciones. Ha recuperado fantásticamente bien. Le ha venido bien quitarse dos viajes duros, el frío, ha descansado mucho más. Ha venido en perfectas condiciones. Está para jugar sin ningún problema", explicó