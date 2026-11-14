De la Fuente: "Lamine Yamal está fantástico, en perfectas condiciones para jugar"

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Las Rozas (Madrid), 14 nov (EFE).- El seleccionador de fútbol, Luis de la Fuente, aseguró este sábado que el extremo del Barcelona Lamine Yamal está "fantástico" y "en perfectas condiciones" para jugar ante Inglaterra el domingo, en el estadio Metropolitano de Madrid, después de recuperarse de las molestias que tenía en la rodilla derecha.

De la Fuente subrayó que Lamine Yamal "se ha recuperado plenamente" y, aunque no confirmó que saldrá de titular, dio por hecho que está disponible para salir de inicio ante los ingleses, en el último encuentro de la fase de grupos de la Liga de Naciones.

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"Está en perfectas condiciones. Ha recuperado fantásticamente bien. Le ha venido bien quitarse dos viajes duros, el frío, ha descansado mucho más. Ha venido en perfectas condiciones. Está para jugar sin ningún problema", explicó el seleccionador en la rueda de prensa ofrecida en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas antes del último entrenamiento preparatorio ante Inglaterra. EFE

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