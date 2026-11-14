Dani Miret: "Los jugadores líderes han entendido la dificultad del partido"

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Badalona (Barcelona), 14 nov (EFE).- El técnico del Asisa Joventut, Dani Miret, ha remarcado que "los jugadores líderes del equipo han entendido la dificultad del partido", en la victoria por 99-94 ante el Casademont Zaragoza.

El entrenador catalán se ha mostrado contento por el triunfo. "Seguimos sin tener la plantilla al completo y sin tener cierta normalidad en este aspecto, por lo que ganar a uno de los equipos que mejor ha empezado la temporada tiene un valor importante", ha dicho.

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"Quiero destacar el partido de Ndiaye, era un día difícil para él porque sabía que mañana vuelve al Real Madrid, y lo ha dado todo. Se ha ganado el cariño de todos, se ha adaptado muy bien y siempre ha hecho equipo en el vestuario. Lo echaremos de menos", ha añadido.

Por último, Miret ha hablado de Sulejmanovic, pieza clave en la victoria. "Ha sido muy importante, además tiene que ayudarnos tanto en el cuatro como en el cinco, aunque en el cinco sufra más, por lo que tiene mucho mérito. Siempre lucha, y nuestro objetivo principal hoy era luchar", ha zanjado. EFE

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jvs/arh