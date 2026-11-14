Aznar anuncia que Feijóo impulsará un gran pacto nacional del agua si llega a Moncloa

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Albatera (Alicante), 14 nov (EFE).- El expresidente del Gobierno José María Aznar ha anunciado que Alberto Núñez Feijóo impulsará un gran pacto nacional del agua si alcanza la Presidencia del Gobierno tras las elecciones generales del próximo 29N.

Lo hará, ha subrayado Aznar durante un acto de campaña en Albatera (Alicante), en los cien primeros días de Gobierno y con el objetivo de garantizar el reparto de los recursos hídricos entre los territorios y recuperar la solidaridad entre comunidades autónomas.

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Durante el acto, en el que también han participado el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, Aznar ha situado la política hídrica entre las prioridades de un futuro Ejecutivo del PP.

"En los primeros días de Feijóo se hará un gran pacto del agua, y lo vamos a hacer para conseguir ser una gran nación", ha asegurado Aznar, quien ha reivindicado el Plan Hidrológico Nacional aprobado durante su etapa al frente del Gobierno y posteriormente modificado por el Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que derogó los trasvases previstos desde el Ebro.

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Aznar ha defendido que el reparto del agua constituye una cuestión de solidaridad territorial y cohesión nacional. "Compartir el agua es hacer nación y solidaridad. Compartiendo es como se hace la nación", ha afirmado, al tiempo que ha criticado que aquel proyecto hidrológico fuera derogado, a su juicio, "por puro revanchismo".

Aznar también ha centrado buena parte de su intervención en la importancia de las elecciones generales del 29 de noviembre, que ha calificado como "las elecciones más importantes en 50 años".

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El expresidente ha sostenido que España no se enfrenta a una simple alternancia entre partidos, sino a una decisión sobre su futuro institucional y constitucional. "Nos jugamos continuar la historia de España", ha afirmado. EFE

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