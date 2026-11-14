Abascal dice que el PSOE se ha echado la soga al cuello y sabe lo que se le viene encima

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Almería/Madrid, 14 nov (EFE).- El líder de Vox y candidato a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha afirmado este sábado que el PSOE se ha "echado la soga al cuello" y ha adelantado las elecciones porque "sabe lo que se le viene encima", después de haber hecho "todo lo peor que se podía hacer en España".

"Se van a autoilegalizar", ha asegurado en un mitin en Almería, en el que se ha referido a la investigación abierta por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre las donaciones al PSOE.

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Ha recalcado que hay "una barbaridad de cuentas del PSOE que son opacas" y ha lamentado que "cada día que pasa" se conoce algo nuevo "y ese es el motivo por el que han adelantado las elecciones a prisa y corriendo".

Pero ha vuelto a insistir en que "no hay enemigo peor que dar por hecho que Sánchez no tiene opciones", porque "está dispuesto a todo por quedarse en el poder" y, por eso, ha subrayado que "hay que librarse de ellos".

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"Es ahora o nunca", ha advertido Abascal en Almería, donde ha revindicado su discurso a favor de la prioridad nacional y en contra la inmigración irregular. EFE

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