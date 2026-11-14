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84-90: Marcelinho Huertas, con su última lección en la ACB, da el triunfo a La Laguna

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Andorra La Vella, 14 nov (EFE).- Marcelinho Huertas (21 puntos y 4 asistencias), el base brasileño de la Laguna Tenerife, dio su última lección en la Liga ACB para emigrar al Dubai Basketball y dio la victoria a los de Jaka Lakovič por 84-90 contra un MoraBanc que se sigue hundiendo en la clasificación.

La Laguna Tenerife, en el último partido del base brasileño Marcelinho Huertas en la Liga ACB, marcó territorio nada más empezar con un parcial de 5-13 con dos triples de Van Beck y uno de Kyle Guy además de cuatro puntos del veterano base de Sao Paolo. Los de Žan Tabak no encontraron la manera de meter mano a los de Jaka Lakovič ya que después brilló el ex-MoraBanc, Giorgi Shermadini, en la pintura. Al final del primer cuarto, 15-22.

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En el segundo acto, el parcial inicial fue de 11-5 para los locales con una defensa asfixiante y de muchas manos dónde destacó Aaron Best. Un triple de Mutic situó el 26-27 y después Žan Tabak recibió una técnica por protestar. El acierto del MoraBanc siguió y un triple de 'Wes' Iwundu colocó a los locales por delante en el electrónico con el 29-28. Los visitantes reaccionaron con el buen hacer de Marcelinho Huertas en la dirección de juego. Kyle Guy anotó un triple para el 37-44 y sobre la bocina anotó desde la línea de 6,75 Kassius Robertson para el 40-44.

El talento de los jugadores de La Laguna Tenerife obligó al MoraBanc Andorra a ir a remolque en la reanudación. Las distancias estuvieron rondando los 10 puntos de diferencia. El acierto en el inicio del tercer cuarto fue para Kyle Guy con dos triples y después recogió su relevo el base ex-MoraBanc Jaime Fernández con dos de seguidos. Cuatro puntos seguidos del pivot León Radošević dejaron el 60-68 al final del tercer período.

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El parcial de 13-4 situó al MoraBanc con un 73-72 gracias a un triple de Lazar Mutic y dos puntos de Artem Pustovyi. Un triple de Marcelinho Huertas cerró el parcial. A 3'48" y con 75-77 en el marcador se paró durante 15 minutos el partido por una indispoción de un aficionado. En el retorno, Marcelinho Huertas y Van Beck anotarón un triple cada uno respondido por uno de Aaron Best. A 51"4, 80-83 en el electrónico y el base brasileño anotó un 2+1 para dar el triunfo a los tinerfeños y después lo completó con dos tiros libres. El brasileño acabó manteado y ovacionado en su despedida del baloncesto español.

FICHA TÉCNICA:

84- MoraBanc Andorra (15+25+20+24): Akinjo (9), Robertson (9), 'Wes' Iwundu (5), 'Cam' McGriff (3) y Radošević (11) -cinco inicial-; Pustovyi (10), Kuric (9), Andronikashvili (3), Mutic (11), Best (12) y Owen Aquino (2).

90- La Laguna Tenerife (22+22+24+22): Marcelinho Huertas (21), Guy (19), Van Beck (14), Doornekamp (3) y Vince Hunter (8) -cinco inicial-; Shermadini (8), Fitipaldo (-), Arturs Kurucs (5), Jaime Fernández (10) y Abromaitis (2).

Árbitros: Antonio Conde, Vicente Martínez y Ariadna Chueca. Eliminado por cinco faltas personales Best (m. 39).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 8 de la Liga ACB disputado en el Pabellón Toni Martí de Andorra la Vella ante 3.322 espectadores. El encuentro se paró a 3'48" del final ya que un aficionado en la grada sufrió una indisposición y fue evacuado plenamente consciente. EFE

vds/and/jl

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