3-3. El Real Madrid empata su segundo partido consecutivo contra un Badalona en descenso

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Madrid, 14 nov (EFE).- El Real Madrid empató en la visita del Badalona al Alfredo di Stéfano (3-3), en el segundo pinchazo consecutivo de las de Pau Quesada en la Liga F, un resultado que tampoco sirve al conjunto catalán, penúltimo, para dormir fuera de los puestos de descenso.

El partido comenzó con rotaciones en las locales y mucho protagonismo arbitral. El Real Madrid pidió la revisión de un posible penalti por mano en el primer minuto de juego, pero la colegiada no lo señaló. Antes del minuto 10, anuló un tanto a Brunn por fuera de juego previo. Instantes más tarde, Pau Quesada solicitó su segunda revisión, por penalti sobre Brunn, pero la árbitra volvió a negárselo.

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Al margen de las decisiones disciplinarias, el Real Madrid estaba volcado sobre la portería rival. Las jugadoras blancas obligaron a Txell Font a realizar varias intervenciones providenciales para evitar el primer tanto de las merengues. La frustración blanca se fue acumulando y terminó por reducir la frecuencia de los ataques del Madrid, dando oportunidad al Badalona de ganar protagonismo.

Una fina jugada individual de Julve en el minuto 43 terminó con un disparo de Irina al palo que metió el miedo en el cuerpo a Laia López, de nuevo ocupando la portería madridista. Fue el último aviso. Ya en el añadido, Lucía Martínez adelantó a las de Marc Ballester con un disparo entrando desde la segunda línea.

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Tras el descanso, se fue haciendo patente que el Real Madrid necesitaba piernas frescas para asegurar la posesión y la iniciativa ofensiva. Ingresaron Schröder, Andreia y Linda Caicedo cuando todavía restaba más de media hora. Acto seguido, se produjo el primer error de Txell Font en el partido, provocando una cesión dentro del área que Schröder remató y la defensa salvó sobre la línea.

El segundo error de la guardameta del Badalona sí que terminó en el gol del empate. Angeldahl disparó desde la parte derecha del área y Txell Font no puso las manos todo lo fuerte que debería, por lo que la pelota la superó por encima y se coló en la red.

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El Real Madrid estaba siendo más agresivo que el Badalona, pero fueron las visitantes las primeras en hacer su segundo tanto. El contragolpe, orquestado entre Redouani e Irina, terminó con la pelota en las botas de Julve, que definió con maestría ante Laia López. Sin apenas tiempo para festejar, Linda Caicedo volvió a empatar el encuentro en la jugada tras el saque de centro.

El partido estaba completamente abierto. Un error de Laia López en un centro lateral obligó a Andersson a sacar la pelota debajo del travesaño para evitar el tercero del Badalona. A la vuelta, un potente disparo de Levels se marchó justo por encima del larguero.

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Al final, la suerte sonrió al Real Madrid, que se adelantó con un tanto de Keukelaar, rematando un centro al segundo palo de Linda Caicedo, clave en el cambio de ritmo de su equipo. Pero, una vez más, respondió el Badalona, en este caso por medio de Irina.

Con 3-3 terminó el encuentro, y las de Pau Quesada dormirán a tres puntos del Barcelona, que juega este domingo, mientras que las visitantes seguirán ocupando la penúltima posición en la tabla.

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- Ficha técnica:

3 - Real Madrid: Laia López; Noe Bejarano, María Méndez, Andersson, Levels (Eva Navarro, min. 74); Däbritz (Andreia, min. 55), Elisa (Irune Dorado, min. 74), Angeldahl; Keukelaar, Brunn (Schröder, min. 55) y Pau Comendador (Linda Caicedo, min. 55).

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3 - Badalona: Txell Font; Nerea Carmona, Lucía, Majarín; Itzi (Cubedo, min. 73), Lorena (Vicky Losada, min. 86), Llompart, Paula; Julve, Mirari (Redouani, min. 63) e Irina (Sheila, min. 86).

Goles: 0-1, min. 45+2: Lucía Martínez. 1-1, min. 61: Angeldahl. 1-2, min. 66: Julve. 2-2, min. 68: Linda Caicedo. 3-2, min. 76: Keukelaar. 3-3, min. 82: Irina.

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Árbitra: Elena Peláez Arnillas (C. Castellanoleonés). Amonestó con tarjeta amarilla a las locales Däbritz (min. 31) e Irune Dorado (min. 93) y a las visitantes Mirari (min. 54), Itzi (min. 63) e Irina (min. 75).

Incidencias: partido correspondiente a la undécima jornada de la Liga F, disputado en el estadio Alfredo di Stéfano de Madrid. EFE