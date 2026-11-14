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1-2. El Girona amarga el debut de Raúl con el Oviedo

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Oviedo, 14 nov (EFE).- El Girona amargó el debut de Raúl González al frente del Real Oviedo en un partido en el que, después de que Reina adelantase a los locales al inicio del segundo tiempo, en cuestión de cinco minutos los visitantes remontaron y se llevaron el partido.

No sorprendió Raúl González en su primer once en el Real Oviedo y suplió al lesionado Dani Calvo y al internacional Sub-19 Enzo Pérez con David Costas en la defensa y Alberto Reina en el centro del campo; por su parte, en el Girona, las novedades fueron David López y Pyshchur por los internacionales Holmes Junior y Vanat.

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El Girona se hizo con el balón desde el principio y el Real Oviedo, con una estructura 4-1-4-1 sufría para robar la posesión y mandar en el encuentro, aunque a los de Quique Álvarez les costaba generar ocasiones y David Jiménez fue el primero que avisó con un disparo que se fue muy cruzado.

Cerca de la media hora y después de unos buenos minutos del Girona llegando con facilidad por las bandas, los visitantes sacaron un córner desde el perfil izquierdo, Escandell falló en la salida y Carles Pérez recogió la segunda jugada y estrelló el balón en el larguero.

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Fue en ese momento cuando el Real Oviedo espabiló y los de Raúl jugaron sus mejores minutos del primer tiempo, en los que Ilyas Chaira encaró varias veces en banda derecha a Álex Moreno y Goti disparó desviado cuando estaba solo en la frontal después de un error de Gazzaniga en salida de balón.

El segundo tiempo no pudo empezar de mejor manera para el Real Oviedo de Raúl, ya que a los dos minutos de la reanudación David Jiménez encontró a Ilyas Chaira en la banda derecha, este puso un centro fantástico que Alberto Reina cabeceó a la red desde el punto de penalti para poner el 1-0.

Parecía que el Oviedo tenía el partido controlado, pero en cinco minutos el Girona le dio la vuelta al marcador con dos zarpazos: primero fue Abel Ruiz el que puso el 1-1 tras cazar el balón suelto de un centro de Álex Moreno y después, en un córner desde la derecha, Youness no pudo despejar y ahí estaba Pyshchur para hacer el 1-2 y marcar su primer gol en el fútbol español.

Los carbayones intentaban sin éxito el empate y en cuestión de diez minutos Raúl introducía cuatro futbolistas al campo: Jacobo, Sáenz, Morales y Villahermosa por Estanis, Reina, Isfan e Ilyas; fue el Girona el que pudo sentenciar a un cuarto de hora del final, pero Escandell sacó una parada milagrosa ante David López.

Un lanzamiento de falta de David Jiménez y otro disparo de Jacobo que sacó Gazzaniga fue lo más peligroso de un Real Oviedo que fue incapaz de encerrar al Girona en la recta final del encuentro; los catalanes se ponen terceros con 24 puntos y los carbayones se quedan novenos.

Ficha técnica:

1–. Real Oviedo: Aarón Escandell; David Jiménez, Costas, Carlos Domínguez, Samu (Mingo, m. 88); Youness, Reina (Pablo Sáenz, m. 66); Ilyas (Villahermosa, m. 77), Goti, Estanis Pedrola (Jacobo, m. 66); Isfan (Morales, m. 77).

2–. Girona FC: Gazzaniga; Morey, Francés, David López, Àlex Moreno; Carles Pérez (Mumin, m. 90), Fran Beltrán, Izan (Stuani, m. 90+3), Unai (Van de Beek, m. 60); Pyshchur (Lass, m. 90) y Abel Ruiz (Portu, m. 60).

Árbitro: Ais Reig (comité valenciano). Amonestó a los locales Estanis (53’), Pablo Sáenz (77’) y a los visitantes Unai (35’)

Goles: 1-0, M. 47: Reina. 1-1, M. 59: Abel Ruiz. 1-2, M. 64: Pyshchur.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 14 de LALIGA HYPERMOTION disputado en el Carlos Tartiere (Oviedo) ante 21.836 espectadores. En la previa del partido se guardó un minuto de silencio en memoria de Juan José Rodríguez, policía nacional fallecido el pasado martes en acto de servicio. EFE.

pfg/jl

(Foto)

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