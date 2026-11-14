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1-0. Jauregizar da el triunfo a Euskadi ante Venezuela ante más de 40.000 espectadores

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Bilbao, 14 nov (EFE).- La selección de Euskadi derrotó a Venezuela con un gol de Mikel Jauregizar que completó la fiesta en un estadio de San Mamés volcado con más de 40.000 aficionados.

El equipo vasco, entrenado por Jagoba Arrasate y Mikel Labaka, sufrió en un inicio de partido exigente en el que Venezuela estuvo muy cerca del gol en un remate al larguero del futbolista de la Real Sociedad Yangel Herrera.

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Euskadi se sobrepuso a ese dominio con el paso de los minutos, aunque no podía descuidarse lo mínimo porque los sudamericanos llegaban al área de Arrizabala y buscaban con ahínco poner fin a las tres derrotas encajadas en los encuentros anteriores entre ambas selecciones.

Euskadi evitaría males mayores en el primer tercio de partido tras avisar primero por medio de Larrazabal y encontrar seguidamente el gol, de muy bella factura de cabeza, en un remate de Mikel Jauregizar que el cancerbero Contreras sólo pudo seguir con la mirada.

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Los vascos siguieron firmes en un segundo tiempo nivelado como el primero, pero siempre con una pizca de peligro mayor por la parte local que rozó el gol en otro remate del jugador de Osasuna Asier Osambela.

Con dos onces diferentes el encuentro transcurrió por los mismos derroteros, con Marrero evitando el empate venezolano en un gran tiro de Lacava y luego Contreras haciendo lo propio en dos goles casi cantados para que el marcador no se moviera.

Ficha técnica:

1.- Euskadi: Arrizabalaga; Argibide, Zubeldia, Galilea, Johaneko; Jauregizar, Turrientes, Vicente, Larrazabal; Sancet, Guridi. Jugaron en la segunda mitad Marrero, Einar, Aihen, Guevara, Villalibre, Barja, Prados, Pablo Ibáñez, Unai Gómez, Pacheco, Gorosabel y Osambela.

0.-Venezuela: Contreras; Aramburu, Quintero, Balbo, Ferraresi; Yangel Herrera, Segovia, Casseres; Savarino, Bello, Kelsy. Jugaron también Daniel Pereira, Makound, Lacava, Flores, Palacios, Osorio, Caraballo, Cova, Libra, Jesús Ramírez, Varela.

Árbitro: De Burgos Bengoechea. Amonestó a Guridi.

Gol: 1-0, min. 28; Jauregizar.

Incidencias: encuentro disputado en un estadio San Mamés que registró una gran entrada, sin lleno, con 40.041 aficionados.EFE

cr/jl

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