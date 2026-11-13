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Veinticuatro personas trasladadas al hospital por el incendio de una vivienda en Bilbao

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Bilbao, 13 nov (EFE).- Veinticuatro personas han sido trasladadas al hospital, entre ellas tres menores, y otras 25 han sido atendidas y dadas de alta en el lugar tras el incendio de una vivienda esta madrugada en Bilbao, según ha informado el Ayuntamiento.

El fuego se declaró en torno a la una de la madrugada en una vivienda del número 7 de la calle Monte Izaro y los bomberos lo dieron por extinguido pasadas las cuatro, mientras la Ertzaintza gestionaba la intervención.

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Las personas trasladadas fueron llevadas a los hospitales de Cruces, Basurto, Galdakao y San Eloy, además de un bombero atendido en una mutua, y dos ertzainas atendidos en el lugar.

Una de las personas ingresadas en el hospital de Cruces se encontraría en estado muy grave, según el Ayuntamiento, aunque ese extremo no ha sido confirmado por el servicio de salud.

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El servicio municipal de urgencias sociales ha realojado a algunos de los vecinos afectados, sin que se haya precisado cuántos. Las causas del incendio no han trascendido. EFE

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