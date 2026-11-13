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Uno de cada cuatro menores de 10 a 16 años es víctima de odio en internet y no lo cuenta

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Madrid, 13 nov (EFE).- Uno de cada cuatro menores de entre 10 y 16 años ha vivido una experiencia negativa, de odio o degradante en internet y no lo cuenta a nadie, y cerca del 9 % de los jóvenes se enfrenta a situaciones perjudiciales de forma semanal.

Son datos del estudio EU Kids Online 2026, apoyado por la Universidad Pública del País Vasco y basado en encuestas a cerca de 2.600 menores de 10 a 16 años en España. El informe señala que la mitad de estos jóvenes se topa con mensajes de odio o negativos en Internet, un 77 % en la franja de 15 a 16 años.

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Además, el 92 % de quienes vieron estos contenidos no los buscaban por lo que la exposición fue involuntaria y otro 24 % que fue víctima de mensajes degradantes mantuvo silencio.

Esta falta de comunicación es más alta entre los chicos (alrededor del 33 % no lo comparte con nadie) en comparación con las chicas (alrededor del 13 %) y se debe a que durante la adolescencia aumenta la dificultad percibida para hablar de sus problemas con la familia, según señalan el 32,3 % de los chicas y el 21 % de los chicos.

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También aluden a una falta de confianza en el entorno escolar: solo un 8,2 % recurre al profesorado y apenas un 3,4 % acude a profesionales especializados.

Los expertos de la plataforma 'Somos Conexión' y de verificación 'Verificat' señalan la importancia de generar espacios de confianza en los que los menores puedan compartir sus experiencias y pedir ayuda.

El informe avisa de la creciente exposición de adolescentes a contenidos violentos, desinformación y discursos discriminatorios en el entorno digital y señala que un 18 % de los menores ha recibido mensajes sexuales.

Un dato que se conoce después de que el medio de verificación informativa 'Maldita.es' haya detectado en la redo social TikTok más de mil vídeos de abuso sexual infantil, que superan 48 millones de visualizaciones, y más de 20.000 perfiles de potenciales pedófilos que intercambian o venden este tipo de material, de los que más de 7.000 operan en español.

"También lo ocurrido recientemente con fenómenos como Blocus nos recuerda que las redes sociales no son espacios ajenos a la realidad, sino entornos que pueden influir en las opiniones, las relaciones y los comportamientos de los adolescentes. Por eso, la protección no puede reducirse a establecer límites de edad, controlar el tiempo de conexión o bloquear determinadas aplicaciones" señala la coordinadora del proyecto 'Crecer en un mundo de pantallas', Idoia Miranda, de la cooperativa 'Somos Conexión'.

Miranda resalta la importancia del diálogo en el entorno familiar ya que el porcentaje de menores que afirma que sus progenitores hablan con ellos sobre sus actividades en internet se ha reducido y ha pasado del 66 % en 2020 al 50 % en 2025.

Según el estudio, en ámbito familiar impera una mediación permisiva (85 %) y la mediación activa y compartida es menos frecuente. En el ámbito escolar el 51 % de los estudiantes tiene prohibido llevar el móvil al colegio y muestra su acuerdo con la medida.

El móvil es utilizado diariamente por el 90 % de los adolescentes de 13 a 16 años, mientras que en la franja de 10 a 12 años alcanza el 37 %.

La conexión tras el colegio supera el 80 % en los más mayores y entre las actividades diarias destacan escuchar música (75,4 %), ver vídeos en redes sociales (59,3 %) y realizar tareas escolares (51,7 %).

Además, se registra un alto uso de la IA generativa, utilizada por un 29,6 % para resumir o explicar textos y por un 23 % para redactar tareas.EFE

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