Un acertante de Jaén gana más de 1.2 millones de euros en la Bonoloto del viernes

Madrid,13 nov (EFE).- En el sorteo de Bonoloto celebrado hoy, viernes, ha aparecido un boleto acertante de primera categoría (6 aciertos) en Jaén que ha ganado 1.247.258,08 euros, según información facilitada por Loterías del estado.
El boleto acertante de primera categoría ha sido validado en el despacho receptor número 41.540 de Jaén, situado en la calle Antonio Vallés Perdrix, s/n.
PUBLICIDAD
De Segunda Categoría (5 aciertos + complementario) existen tres boletos acertantes a los que les ha correspondido a cada uno 56.220,83 euros que han sido validados en la administración de loterías número 1 de Xirivella (Valencia), en la número 336 de Madrid, y en el despacho receptor número 51.190 de Málaga.
La combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números:
35 17 42 08 04 47 complementario: 33 reintegro: 7
EFE
amd/av
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD