Temas del día de EFE España del sábado 14 de noviembre de 2026

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ELECCIONES GENERALES

Madrid - Los cabezas de lista a las elecciones del 29 de noviembre se vuelcan en diversos actos políticos en este primer fin de semana de campaña: Pedro Sánchez viaja a Palma, Alberto Núñez Feijóo estará en Santiago de Compostela, Santiago Abascal en Almería y Murcia y la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, en Sevilla.

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ELECCIONES CLAVES (Serie Previa)

Madrid - La campaña electoral del 29 de noviembre se acaba de estrenar con entrevistas de los principales candidatos en formatos hasta ahora impensables, como YouTube, la incógnita sobre qué sucederá con el voto joven y la lucha por los escaños que se decidirán el último momento. Patricia Crespo

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ELECCIONES PNV (Entrevista)

San Sebastián - La cabeza de lista del PNV por Gipuzkoa, Maribel Vaquero, quiere huir de la polarización y los bloques, aunque advierte de que una posible mayoría PP-Vox tendrá enfrente a la formación jeltzale que, no obstante, no renunciará a trabajar y negociar para obtener beneficios para Euskadi.

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​HUELGA FERROCARRIL

Madrid - El próximo martes 17 de noviembre el sector ferroviario está convocado a una huelga de 24 horas en defensa de la seguridad de la red, a la espera de que el Gobierno apruebe las medidas acordadas con los sindicatos y después de los nombramientos de Joaquim Hortalà como presidente de Adif y de Inmaculada Gutiérrez al frente de Renfe.

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VÍCTIMAS TRÁFICO

Madrid - Este domingo se conmemora el Día mundial en recuerdo de las víctimas de tráfico. EFE ha hablado con las asociaciones que las representan, que en esta ocasión centran sus reivindicaciones en los usuarios más vulnerables de las vías -motoristas, ciclistas y peatones-, para los que piden una mayor protección y formación. Teresa Díaz

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SISTEMA SANITARIO (Entrevista)

Madrid - El doctor Jung Yul Park, recién elegido presidente de la Asociación Médica Mundial (AAM), repasa en una entrevista con EFE los principales desafíos a los que se enfrenta la profesión en el mundo y también en España, donde opina que existe uno de los mejores sistemas sanitarios del planeta pero que, si no realiza cambios, será imposible de mantener. Adaya González

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(Texto a las 9:45. 782 palabras) (Foto)

BANCOS ALIMENTOS

Madrid - Un mensaje de "muchas gracias" es el que más repiten los voluntarios que participan este fin de semana en la Gran Recogida organizada por los bancos de alimentos en más de 11.000 establecimientos de España con el objetivo de reunir 10 millones de kilos para un millón de personas necesitadas.

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CENAS NAVIDAD

Madrid - La restauración afronta el inicio de un momento clave en la temporada: las cenas y comidas de Navidad, para las que cada año se agotan antes las reservas en las fechas clave y que suponen aumentos en la facturación de hasta el 20 por ciento.

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(Texto) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8021751321)

MÚSICA GEN F (Entrevista)

Madrid - Después de la abrumadora fama tras el lanzamiento de su primer álbum 'Mix pa llorar en tu cuarto' en 2018, el cantautor mexicano Ed Maverick asegura sentirse hoy “muy en paz” después de un periodo alejado de los focos y le conmueve el respeto de quienes han aprendido a darle un trato más humano sin exigirle fotos o poses. Maite Valadez Arrazola

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TIEMPO LLUVIAS

Madrid - La situación de inestabilidad meteorológica continúa este sábado en casi toda España, con precipitaciones generalizadas en la mayor parte del país que en puntos del litoral sur de Cataluña y en Andalucía occidental podrán ir acompañadas de tormenta, mientras que solo Baleares y el extremo sureste de la península disfrutarán de cielos poco nubosos o despejados.

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NAVIDAD VIGO

Vigo (Pontevedra) - Vigo enciende su Navidad, que se ha consolidado como uno de los grandes reclamos festivos y turísticos de España, con un amplio despliegue de luces led, grandes elementos decorativos y actividades que convierten el centro de la ciudad en un foco de atracción durante semanas, entre ellas un desfile de Disney Plus tres horas antes del encendido del árbol.

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

11:30h.- Palma.- ELECCIONES PSOE.- El candidato del PSOE, Pedro Sánchez, celebra un acto político en Palma. Son Fusteret. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Albatera (Alicante).- ELECCIONES PP.- El expresidente del Gobierno José María Aznar participa en un acto electoral del PP en Albatera. Parque de la Huerta. (Texto) (Foto)

12:00h.- Mataró (Barcelona).- ELECCIONES ERC.- El presidente de ERC, Oriol Junqueras, la eurodiputada Diana Riba y la coordinadora autonómica de Podem Catalunya, María Pozuelo, intervienen en un mitin de campaña en Mataró. (Texto).

12:00h.- Santiago de Compostela.- ELECCIONES PP.- El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, protagoniza en Santiago de Compostela uno de los mítines centrales de la campaña de las elecciones generales en Galicia. Multiusos Fontes do Sar. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Sevilla.- ELECCIONES FRENTE AMPLIO.- Los candidatos del Frente Amplio Ada Colau, Emilio Delgado, Toni Valero, Verónica Barbero y Enrique Santiago, participan en un acto en Sevilla. El Fuerte, Isla Mágica. (Texto) (Foto).

12:00h.- Pamplona.- ELECCIONES PODEMOS.- La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, hace declaraciones a los medios de comunicación tras participar en una mesa informativa (11:30h) junto con candidatos navarros de la formación morada. Plaza de San Francisco. (Texto) (Foto).

12:00h.- Manresa (Barcelona).- ELECCIONES JUNTS.- La cabeza de lista de Junts al Congreso por Barcelona, Miriam Nogueras, protagoniza un acto de campaña en Manresa. Espai Plana de l'Om (C/ Born). (Texto).

12:30h.- Madrid.- ELECCIONES GENERALES.- Concejales, exconcejales, diputados y exdiputados autonómicos y exparlamentarios nacionales y europeos de distintos espacios ideológicos actualmente sin adscripción partidista se reúnen en Madrid bajo el lema "Votar por España". Hotel Alameda-Meliá Barajas.

12:30h.- Las Palmas de Gran Canaria.- ELECCIONES UPC.- La candidata de Podemos a presidenta del Gobierno, Irene Montero, interviene en un mitin junto a Luis Campos, cabeza de lista al Congreso por Las Palmas de Unidad del Pueblo Canario, la alianza electoral que su partido ha conformado en las islas con Sumar, Izquierda Unida y Nueva Canarias. Plaza del Pilar de Guanarteme. (Texto) (Foto).

13:00h.- Almería.- PARTIDOS VOX.- El presidente de Vox, Santiago Abascal, participa en un acto electoral, el primero en Andalucía, de cara a los comicios generales del próximo día 29. Plaza de la Constitución.

17:00h.- Bilbao.- ELECCIONES EH BILDU.- EH Bildu ha convocado su manifestación anual en Bilbao, que pretende convertir en una movilización masiva enmarcada en la campaña electoral para las próximas elecciones generales del 29N. La Casilla. (Texto) (Foto)

18:45h.- Bilbao.- ELECCIONES PNV.- Declaraciones del presidente del PNV, Aitor Esteban, y la cabeza de lista al Congreso por Gipuzkoa, Maribel Vaquero, previas al partido amistoso entre las selecciones de fútbol de Euskadi y Venezuela. San Mamés. (Texto)

19:30h.- Murcia.- ELECCIONES VOX.- Mitin del presidente de Vox, Santiago Abascal. Pabellón Príncipe de Asturias, Av. Juan Carlos I. (Texto) (Foto)

ECONOMÍA

12:00h.- Madrid.- SEGURIDAD FERROVIARIA.- El Sindicato Ferroviario (SF) convoca una manifestación en protesta por el estado del sistema ferroviario en defensa de la máxima seguridad en el ferrocarril. Desde Nuevos Ministerios hasta Plaza del Congreso. (Texto) (Foto) (Vídeo).

SOCIEDAD

09:00h.- Oviedo.- CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS.- XIX Jornadas Nacionales sobre Cardiopatías Congénitas en Asturias. Hospital Universitario Central de Asturias.

09:00h.- Madrid.- CONVENCIÓN MÉDICA.- Tercera y última jornada de la IX Convención Médica 2026 de la Organización Médica Colegial (OMC). Hotel Meliá Castilla. C/Poeta Joan Maragall, 43.

10:30h.- Madrid.- CONGRESO CATÓLICOS.- La Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) y la Fundación Universitaria San Pablo CEU celebran el 28 Congreso Católicos y Vida Pública. C/Julián Romea, 23.

12:30h.- Pozuelo de Alarcón (Madrid).- SOLIDARIDAD ALIMENTOS.- Con motivo del inicio de la Gran Recogida 2026, la reina Sofía visita uno de los puntos de donación de Madrid, acompañada por representantes de la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL). Carrefour Ciudad de la Imagen. Carretera de Boadilla del Monte, km 1.

19:00h.- Almoharín (Cáceres).- MEMORIA HISTÓRICA.- Entrega de los XXI Premios a la Memoria Histórica 'Luis Romero Solano' que reconocen, entre otros trabajos, la investigación y localización de la fosa de El Santo, ubicada en la Almoharín, donde se espera encontrar los cuerpos de una decena de víctimas de la represión franquista. Centro Cívico.

20:00h.- Vigo (Pontevedra).- NAVIDAD VIGO.- Vigo pone en marcha su Navidad con el encendido del árbol gigante, elemento más destacado de una decoración con más de 12 millones de luces de led, y un desfile previo de Disney Plus (17 horas). Porta do Sol. (Foto)

CULTURA Y TENDENCIAS

12:00h.- Sevilla.- FESTIVAL CINE.- Lectura del palmarés del Festival de Cine Europeo de Sevilla. Teatro Lope de Vega. (Texto)

12:00h.- Mérida.- CARNAVAL ROMANO.- Gala de entrega de los XXIV Premios Turuta de Oro, el máximo reconocimiento del Carnaval Romano de Mérida. Teatro María Luisa.

12:00h.- Madrid.- DÍA FLAMENCO.- La Asociación de Tablaos Flamencos de Madrid y la Comunidad de Madrid celebran el Día Internacional del Flamenco con dos 'flashmobs'. Plaza de las Cortes.

13:00h.- La Laguna (Tenerife).- CINE FANTÁSTICO.- El actor Christopher Lambert participa en la proyección de 'Los Inmortales' en el marco del Festival de cine fantástico Isla Calavera, que le distinguirá con uno de sus premios de honor. Multicines Tenerife.

18:30h.- Jarandilla de la Vera (Cáceres).- TURISMO CARLOS V.- Recreación histórica que conmemora la llegada del emperador Carlos V a Jarandilla de la Vera en 1556. Auditorio Municipal.

21:00h.- Badajoz.- CULTURA MÚSICA.- Concierto de la cantante Diana Navarro, que presenta su nuevo espectáculo 'Ya no estoy sola’, con el que celebra 20 años de trayectoria artística. Palacio de Congresos.

21:00h.- Mérida.- CULTURA FLAMENCO.- Espectáculo de la bailaora 'Lucía La Bronce', dentro del V Festival Flamenco Mérida. Teatro María Luisa.

EFE

ie/jls

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