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Soleá Morente inaugura un FlamenGI dedicado a la mujer flamenca

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Girona, 13 nov (EFE).- La artista Soleá Morente, hija del fallecido cantaor Enrique Morente, inaugura este viernes la octava edición del festival FlamenGI, dedicado esta vez a la mujer flamenca y que contará con otras referencias femeninas del género como Rocío Molina.

Belén López, María Terremoto, Lela Soto y Águeda Saavedra son otras integrantes de un cartel que abre la mediana de los hermanos Morente con una propuesta acústica en las escaleras de la catedral de Girona.

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El FlamenGI, que se prolongará hasta el sábado 28, presenta este año dos producciones en colaboración con otro festival, el Temporada Alta, que incluyen 'Calentamiento' de Rocío Molina y 'Muerta de Amor' de Manuel Liñán, que ya ejerció a mediados de octubre de previa del grueso de actuaciones.

La programación de este año va más allá de la ciudad de Girona y contará con actuaciones en pueblos vecinos, incluida la localidad francesa de Toulouges.

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La organización ha insistido en la voluntad de reivindicar el papel de la mujer en la conservación y transformación del flamenco, invisibilizado o condicionado en muchos casos por los roles de género.

Otros nombres del cartel son los del guitarrista Rafael Riqueni, que llegará a Girona para presentar su nuevo trabajo, 'Nerja', en el que establece un diálogo entre la música flamenca y la clásica.

Flamenco y jazz se encontrarán de la mano de Jorge Pardo y su 'Trío de reyes' junto al guitarrista Melón Jiménez y al percusionista JM Bandolero.

Una de las citas destacadas es la producción 'Calentamiento', dirigida y coreografiada por Rocío Molina con codirección y textos del argentino Pablo Messiez y dirección musical a cargo de Niño de Elche.

El cine tendrá cabida también en esta edición del FlamenGI con la proyección de 'Flamenco', un cortometraje de Carla Simon que incluirá un coloquio con ella. EFE

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