Soleá Morente inaugura un FlamenGI dedicado a la mujer flamenca

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Girona, 13 nov (EFE).- La artista Soleá Morente, hija del fallecido cantaor Enrique Morente, inaugura este viernes la octava edición del festival FlamenGI, dedicado esta vez a la mujer flamenca y que contará con otras referencias femeninas del género como Rocío Molina.

Belén López, María Terremoto, Lela Soto y Águeda Saavedra son otras integrantes de un cartel que abre la mediana de los hermanos Morente con una propuesta acústica en las escaleras de la catedral de Girona.

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El FlamenGI, que se prolongará hasta el sábado 28, presenta este año dos producciones en colaboración con otro festival, el Temporada Alta, que incluyen 'Calentamiento' de Rocío Molina y 'Muerta de Amor' de Manuel Liñán, que ya ejerció a mediados de octubre de previa del grueso de actuaciones.

La programación de este año va más allá de la ciudad de Girona y contará con actuaciones en pueblos vecinos, incluida la localidad francesa de Toulouges.

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La organización ha insistido en la voluntad de reivindicar el papel de la mujer en la conservación y transformación del flamenco, invisibilizado o condicionado en muchos casos por los roles de género.

Otros nombres del cartel son los del guitarrista Rafael Riqueni, que llegará a Girona para presentar su nuevo trabajo, 'Nerja', en el que establece un diálogo entre la música flamenca y la clásica.

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Flamenco y jazz se encontrarán de la mano de Jorge Pardo y su 'Trío de reyes' junto al guitarrista Melón Jiménez y al percusionista JM Bandolero.

Una de las citas destacadas es la producción 'Calentamiento', dirigida y coreografiada por Rocío Molina con codirección y textos del argentino Pablo Messiez y dirección musical a cargo de Niño de Elche.

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El cine tendrá cabida también en esta edición del FlamenGI con la proyección de 'Flamenco', un cortometraje de Carla Simon que incluirá un coloquio con ella. EFE