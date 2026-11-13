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Santiago Segura y María Luisa Gutiérrez en FICAL: "Sin espectadores no hay industria"

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Almería, 13 nov (EFE).- El cineasta Santiago Segura y su socia María Luisa Gutiérrez han recibido este viernes el Premio Especial 25 Aniversario a la Producción del Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL), en una gala en la que han reivindicado la importancia del público para el futuro del sector: "Podemos tener las mejores historias, los mejores equipos y las mejores ideas, pero sin espectadores no hay industria".

La productora ha pronunciado estas palabras durante la ceremonia inaugural del certamen, celebrada en el Auditorio Maestro Padilla de Almería, donde ambos han sido reconocidos por su trayectoria al frente de Bowfinger International Pictures, responsable de éxitos comerciales como las sagas 'Torrente','Padre no hay más que uno' y 'A todo tren', además de producciones como 'El reino' y 'La infiltrada'.

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Gutiérrez ha defendido que el cine, además de cultura y entretenimiento, es una industria que hay que "cuidar, defender y hacer crecer", y ha destacado la capacidad de su socio para conectar con millones de espectadores sin perder la pasión por la profesión.

"Una industria audiovisual fuerte necesita talento, creatividad, inversión, valentía empresarial y, sobre todo, público", ha subrayado antes de compartir el reconocimiento con los equipos técnicos y artísticos, distribuidores, exhibidores y productores que hacen posibles las películas.

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"Cada película es un pequeño milagro, pero también sabemos que el futuro del cine no se espera, se construye", ha afirmado Gutiérrez, quien ha expresado su intención de seguir apostando y arriesgando por nuevos proyectos.

El tono reivindicativo ha dado paso al humor de Santiago Segura, que ha comenzado su intervención asegurando que suscribía las palabras de su socia porque él no había preparado ningún discurso. "Habéis oído eso de que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, pues en nosotros no se aplica. En nuestro caso es: 'Detrás de una gran mujer, a veces hay un hombre de mediana estatura'", ha bromeado.

Segura ha dedicado el premio a Gutiérrez, al público y a Almería, aunque ha reconocido entre risas que también habría elogiado a Burgos si allí hubiera recibido el galardón.

También ha tenido palabras para Enrique Cerezo, homenajeado durante la misma ceremonia, a quien ha definido como una inspiración: "Yo, cuando sea mayor, quisiera tener lo suyo: más películas, más pelo, más experiencia".

El director de FICAL, Enrique Iznaola, ha explicado que el festival ha creado este reconocimiento para destacar a quienes asumen los riesgos necesarios para sacar adelante las películas. De Segura y Gutiérrez ha destacado su capacidad para encadenar éxitos durante 25 años, así como su implicación y disponibilidad para colaborar con el certamen.

Ambos han recibido el galardón de manos de la primera teniente de alcalde de Almería, Sacramento Sánchez, y el delegado territorial de Cultura de la Junta, Juan José Alonso. EFE

mma/amd

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