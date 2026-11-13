Sánchez asegura que la política del PP en vivienda es "reírse de la gente"

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Pamplona, 13 nov (EFE).- El presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, ha asegurado este viernes que la política del PP en materia de vivienda es "reírse de la gente" y ha criticado al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, por haber respaldado a Isabel Díaz Ayuso en la compra del ático por parte de la Comunidad de Madrid.

En un acto electoral en Pamplona, el segundo de la primera jornada de campaña tras el de Arnedo (La Rioja), Sánchez ha cargado contra el PP y Vox y ha pedido el voto para el PSOE para poder seguir avanzando en políticas que den respuestas al problema de la vivienda.

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El líder socialista ha criticado a Feijóo por decir en el pódcast de Jordi Wild que "siete millones no son nada" en referencia al precio del inmueble adquirido por el Ejecutivo madrileño, mientras el PP y Vox, ha añadido, votan en contra de las medidas del Gobierno en materia de vivienda. EFE

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