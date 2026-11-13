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Pablo Alborán anuncia un disco y una gira con sus canciones en formato sinfónico

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Madrid, 13 nov (EFE).- Pablo Alborán lanzará el próximo 18 de diciembre un nuevo álbum en el que reinterpreta sus canciones más emblemáticas en formato sinfónico, al que seguirá en 2027 una gira en recintos como el Teatro Real de Madrid o el Palau de la Música de Barcelona donde sonará en vivo con los mismos arreglos orquestales.

Titulado sencillamente 'SINFØNICO', ha sido grabado principalmente en los estudios de Abbey Road de Londres y ha contado con la participación de más de doscientos músicos, según informa la nota de prensa. Además, abre "una nueva etapa" para el artista, ya que será publicado bajo su propio sello, Sirona Music.

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"Estoy muy emocionado", ha declarado el propio Alborán en sus redes ante este nuevo proyecto que toma el relevo a su último disco de estudio, 'KM0' (2025), y que sirve para celebrar sus 15 años en la música convertido en uno de los artistas de mayor éxito en España.

Ese material podrá ser disfrutado en espacios especialmente concebidos para la música sinfónica a partir de la primavera de 2027, con su cita el 11 de abril en el Teatro Real de Madrid como punto de partida.

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De momento se han anunciado otras cuatro citas más: Roig Arena de Valencia el 24 de abril, el Palau de la Música de Barcelona el 4 de mayo, el Coliseu de Lisboa el 14 de mayo y la plaza de toros de La Maestranza de Sevilla el 3 de septiembre.

Habrá una preventa de 48 horas a través de la plataforma SMusic del Banco Santander a partir de las 10 de la mañana del 18 de noviembre (exclusiva para clientes con SMusic Pass), mientras que la venta general arrancará a continuación, desde las 15 horas del 20 de noviembre. EFE

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