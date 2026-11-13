Nogueras (Junts), sobre la última encuesta del CIS: "Tezanos ha hecho el último servicio a la causa del PSOE"

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La candidata de Junts a las elecciones generales del 29 de noviembre, Míriam Nogueras, ha asegurado este viernes que la encuesta presentada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), previa al inicio de la campaña electoral, es el "el último servicio de Tezanos a la causa del PSOE".

En una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press, la dirigente independentista ha asegurado que el CIS ya pronosticaba resultados parecidos en el mismo sondeo de los comicios del 2023 y, sin embargo, obtuvieron más representación en las urnas, siendo el "peso que ha decantado la balanza" de la legislatura. "La encuesta de verdad será el 29 de noviembre", ha añadido.

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La macroencuesta publicada por el CIS otorga la victoria al PSOE con un respaldo del 33,3% y una horquilla entre 134 y 143 diputados, y sitúa a la suma de PP y Vox lejos de la mayoría absoluta. Por contra, se despeña Junts, que de sus siete diputados de 2023 pasaría a entre dos y cuatro y un respaldo del 1,2%.

Nogueras ha reivindicado la "utilidad" de los siete diputados de Junts durante la legislatura del Gobierno de Pedro Sánchez. "No lo ha conseguido ni Vox ni PP, ni ERC ni el PSOE", ha defendido, para después volver a avisar que, tal y como ya hicieron en 2023, sus votos van a servir para "frenar" una coalición de PP y Vox.

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ABASCAL

La candidata de Junts ha enmarcado el 'Visca Catalunya' que gritó el cabeza de lista de Vox, Santiago Abascal, en un mitin en Girona con la presencia de 'senyeres' a que está en campaña electoral: "Una cosa es la que dices y otra la que haces".

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Dicho esto, Nogueras ha recordado que el partido de Abascal afirma fuera de Cataluña que "va a acabar con el catalán" y que se cargarán "un derecho que han conquistado" si llegan al poder.

Así, ha vuelto a criticar a "la derecha rancia, intolerante y de país en blanco y negro" después de que la diputada y número dos del PP en la lista de Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, haya insistido en prescindir del uso de los sistemas de traducción para las lenguas cooficiales en la Cámara Baja si gobiernan.

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