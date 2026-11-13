Espana agencias

Nogueras (Junts), sobre la última encuesta del CIS: "Tezanos ha hecho el último servicio a la causa del PSOE"

Imagen 4W2XNOS6YBFV3NYD3INPLH6DWI
Guardar

La candidata de Junts a las elecciones generales del 29 de noviembre, Míriam Nogueras, ha asegurado este viernes que la encuesta presentada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), previa al inicio de la campaña electoral, es el "el último servicio de Tezanos a la causa del PSOE".

En una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press, la dirigente independentista ha asegurado que el CIS ya pronosticaba resultados parecidos en el mismo sondeo de los comicios del 2023 y, sin embargo, obtuvieron más representación en las urnas, siendo el "peso que ha decantado la balanza" de la legislatura. "La encuesta de verdad será el 29 de noviembre", ha añadido.

PUBLICIDAD

La macroencuesta publicada por el CIS otorga la victoria al PSOE con un respaldo del 33,3% y una horquilla entre 134 y 143 diputados, y sitúa a la suma de PP y Vox lejos de la mayoría absoluta. Por contra, se despeña Junts, que de sus siete diputados de 2023 pasaría a entre dos y cuatro y un respaldo del 1,2%.

Nogueras ha reivindicado la "utilidad" de los siete diputados de Junts durante la legislatura del Gobierno de Pedro Sánchez. "No lo ha conseguido ni Vox ni PP, ni ERC ni el PSOE", ha defendido, para después volver a avisar que, tal y como ya hicieron en 2023, sus votos van a servir para "frenar" una coalición de PP y Vox.

PUBLICIDAD

ABASCAL

La candidata de Junts ha enmarcado el 'Visca Catalunya' que gritó el cabeza de lista de Vox, Santiago Abascal, en un mitin en Girona con la presencia de 'senyeres' a que está en campaña electoral: "Una cosa es la que dices y otra la que haces".

Dicho esto, Nogueras ha recordado que el partido de Abascal afirma fuera de Cataluña que "va a acabar con el catalán" y que se cargarán "un derecho que han conquistado" si llegan al poder.

Así, ha vuelto a criticar a "la derecha rancia, intolerante y de país en blanco y negro" después de que la diputada y número dos del PP en la lista de Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, haya insistido en prescindir del uso de los sistemas de traducción para las lenguas cooficiales en la Cámara Baja si gobiernan.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Si tienes una incapacidad permanente, tu empresa tiene la obligación de buscarte otro puesto de trabajo”

La Justicia declaró nulo el despido de un empleado con incapacidad permanente y sumó una indemnización de 10.000 euros porque la compañía no evaluó su reubicación

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Si tienes una incapacidad permanente, tu empresa tiene la obligación de buscarte otro puesto de trabajo”

Los problemas de Plus Ultra se agravan: prepara un ERE para su plantilla en España y el recorte de varias rutas transatlánticas

El encarecimiento del combustible y la falta de liquidez explican la decisión de iniciar el proceso de despido colectivo

Los problemas de Plus Ultra se agravan: prepara un ERE para su plantilla en España y el recorte de varias rutas transatlánticas

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: Colau censura ante Jordi Wild la respuesta de Sánchez en Ceuta y reclama revisar la relación con Marruecos

La campaña arranca oficialmente hoy, con actos de los partidos, las entrevistas a Feijóo, Sánchez y Colau, y el primer debate electoral. El CIS da al PSOE ventaja sobre el PP y descarta una mayoría absoluta con Vox, en contradicción con el resto de los sondeos electorales

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: Colau censura ante Jordi Wild la respuesta de Sánchez en Ceuta y reclama revisar la relación con Marruecos

Entrevista de Jordi Wild | Colau acusa a Trump de “poner en peligro” a España y aboga por cerrar las bases militares de Rota y Morón

La candidata de Frente Amplio sostiene que el mandatario estadounidense encarece la vida de los españoles a través de la inflación derivada de los conflictos bélicos que impulsa y anuncia que rompería relaciones con Israel si llega al Gobierno

Entrevista de Jordi Wild | Colau acusa a Trump de “poner en peligro” a España y aboga por cerrar las bases militares de Rota y Morón

Guardias civiles piden un refuerzo en El Hierro ante el aumento de las llegadas de cayucos con migrantes a la isla

La asociación profesional Justicia Guardia Civil (Jucil) considera que esta estructura no alcanza para responder a la carga de trabajo

Guardias civiles piden un refuerzo en El Hierro ante el aumento de las llegadas de cayucos con migrantes a la isla
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: Colau censura ante Jordi Wild la respuesta de Sánchez en Ceuta y reclama revisar la relación con Marruecos

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: Colau censura ante Jordi Wild la respuesta de Sánchez en Ceuta y reclama revisar la relación con Marruecos

Entrevista de Jordi Wild | Colau acusa a Trump de “poner en peligro” a España y aboga por cerrar las bases militares de Rota y Morón

Guardias civiles piden un refuerzo en El Hierro ante el aumento de las llegadas de cayucos con migrantes a la isla

Esto es lo que podrán hacer los policías antidisturbios en las manifestaciones tras su actuación durante la huelga general

Entrevista de Jordi Wild | Feijóo se compromete a dejar la jubilación en 67 años pero no a bajar los impuestos: “No me creo los datos”

ECONOMÍA

Los problemas de Plus Ultra se agravan: prepara un ERE para su plantilla en España y el recorte de varias rutas transatlánticas

Los problemas de Plus Ultra se agravan: prepara un ERE para su plantilla en España y el recorte de varias rutas transatlánticas

La afiliación de trabajadores extranjeros en España alcanza un nuevo récord: casi 600.000 más que hace un año por el impulso de los colombianos y venezolanos

La Justicia no reconoce la relación entre dos hombres y le quita la herencia al compañero del fallecido para dársela a su familia: no quedó probado que fueran más que amigos

La inflación se mantiene en el 4,9% en octubre, su nivel más alto desde febrero de 2023, pese a la bajada de los combustibles

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 13 de noviembre

DEPORTES

Así te hemos contado la victoria de España contra la República Checa en Praga: Álex Baena y Marc Pubill mantienen el pleno de La Roja en la Nations League

Así te hemos contado la victoria de España contra la República Checa en Praga: Álex Baena y Marc Pubill mantienen el pleno de La Roja en la Nations League

Muere un futbolista de 22 años tras sufrir un paro cardíaco: estuvieron 45 minutos intentando reanimarle en el campo

El golpe más duro para el ciclismo español: el calvario de Joan Roca que le obliga a bajarse de la bici a los 20 años por salud

Tensión en el FC Barcelona por el desahogo de Fermín, el héroe del Metropolitano: “Me molesta que siempre se me dé menos valor”

Aitana Bonmatí, sobre su infancia: “Salía de casa a las seis de la tarde y volvía a las doce de la noche. Los deberes los hacía como podía, en el tren o el autobús”