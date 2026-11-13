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Muere un hombre tras el incendio de una vivienda en Fuente Obejuna (Córdoba)

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Córdoba, 13 nov (EFE).- Un hombre ha fallecido tras el incendio de una vivienda registrado este mediodía en la localidad cordobesa de Fuente Obejuna, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta.

El 112 ha recibido, sobre las 14.20 horas, varios avisos por un incendio en la chimenea de una casa de dos plantas en la calle Maestra Fuente de Fuente Obejuna en la que podría haber una persona atrapada.

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Desde la sala coordinadora se ha activado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil, a la Policía Local y a los bomberos de Peñarroya-Pueblonuevo.

Los bomberos han confirmado que un hombre, único ocupante de la casa en ese momento, ha fallecido como consecuencia del incendio, que ha afectado a la planta baja de inmueble. EFE

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