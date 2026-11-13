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Los artistas advierten de nuevas amenazas a la libertad creadora al homenajear a Lorca

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Madrid, 13 nov (EFE).- Cantantes, músicos, poetas y bailaores han homenajeado este viernes a Federico García Lorca en un gran espectáculo comisariado por el dramaturgo Alberto Conejero, en el que han advertido sobre las “nuevas amenazas” que se ciernen sobre la libertad artística.

La cita se ha inaugurado con la lectura de un manifiesto en el que el comisario de '27 horas con el 27', Antonio Lucas, ha conectado el impulso creativo y las ansias de libertad y experimentación de aquella generación con los artistas y creadores actuales, que, como entonces, “marcan el latido de cada época”.

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Ha manifestado que su herencia la recogen hoy quienes “siguen sus pasos de ruptura, libertad sin límites y búsqueda”, a los que ha animado a alzar sus voces sin miedo para "construir belleza con la herencia viva de aquella generación irrepetible como referente de lo mejor a lo que podemos aspirar como seres humanos”, ante el acecho de “nuevas amenazas de violencia y destrucción".

Ana Belén, Miguel Poveda, Carmen Linares y Jesús Carmona, entre otros, han participado en el espectáculo inaugural del Festival Eñe, 'Había mil Federicos', con el que el dramaturgo, poeta y coguionista de la película ‘La bola negra’ ha querido rendir homenaje al poeta granadino.

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En el homenaje, Ana Belén y Carmen Linares han cantando sendos poemas del granadino; la actriz Nathalie Poza ha interpretado una escena de ‘Doña Rosita la soltera’, y el propio Conejero ha interpretado al periodista Luis Bagaria, quien entrevisto a Lorca en junio de 1936, unas semanas antes de su muerte.

El espectáculo ha sido el pistoletazo de salida de tres intensos días dedicados a la Generación del 27 bajo el título de ‘27 horas con el 27’ como parte del Festival cultural Eñe, que se celebra en el Círculo de Bellas Artes.

Lucas ha destacado que la Generación del 27 integraba un grupo de creadores “que mostraban el ímpetu de un país amante de la libertad”, y fueron capaces de romper todos los moldes, “antes de que una ola siniestra apagara su llama e intentara aniquilar y condenar al olvido su huella, su impronta y legado”.

EFE

cll/oli

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