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Lori Meyers regresa a las salas en 2027 para presentar 'Disonancia' en siete conciertos

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Madrid, 13 nov (EFE).- Cinco años después de su último trabajo y tras casi tres décadas sobre los escenarios, la banda granadina Lori Meyers volverá a actuar en salas para presentar por primera vez en directo los temas de 'Disonancia', su nuevo álbum de estudio, en una gira por siete ciudades españolas entre enero y febrero de 2027.

Tras más de 15 años conquistando grandes recintos y festivales, la banda protagonizará la Gira Vibra Mahou 2027 en salas con "menos distancia y más conexión con el público", según ha informado en un comunicado la plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas, organizadora de la gira.

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El recorrido comenzará el 15 de enero en la sala Andén 56 de Burgos y continuará el 21 de enero en el Círculo de Arte de Toledo y el 23 de enero en la Sala Totem de Pamplona.

En febrero, la gira pasará el día 12 por el Teatro Albéniz de Gijón, el 13 por el Teatro Carrión de Valladolid y el 18 por el Teatro Eslava de Madrid, antes de concluir el 28 de febrero en la sala Industrial Copera de Granada.

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Las entradas para todas las fechas ya están a la venta.

'Disonancia' es el octavo trabajo del grupo y reúne diez canciones con "melodías cuidadas e historias de rupturas", según destaca su sello discográfico. El álbum ha sido producido por Ferran Gisbert, guitarrista y colaborador habitual de Alizzz.

Artistas como Arde Bogotá, Dani Fernández, Belén Aguilera, Ultraligera, Siloé, Shinova y Marlena también han participado en la Gira Vibra Mahou, un ciclo que busca acercar a artistas y público a través de distintas experiencias musicales. EFE

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