Las memorias de Emiliano Otegui y un documental sobre Rabal, premios de cine FlixOlé-URJC

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Madrid, 13 nov (EFE).- El libro '40 años haciendo películas. Memorias de un director de producción' (Ocho y Medio Ediciones), autobiografía del veterano Emiliano Otegui, y el documental '200 vidas. Paco Rabal', son dos de los trabajos distinguidos en los 5º Premios FlixOlé-URJC a la Investigación del Cine Español, que se han anunciado este viernes.

La sede de la Academia de Cine acogerá el próximo 26 de noviembre la gala de entrega de estos premios nacidos del entorno académico e industrial para premiar investigaciones pioneras y proyectos divulgativos sobre la memoria, las obras maestras y los oficios del audiovisual español.

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Acudirán el fundador de FlixOlé, Enrique Cerezo; el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite; y el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Abraham Duarte Muñoz, junto a personalidades de la industria audiovisual e investigadores.

El protagonista del premio al libro del año, Emiliano Otegui, ha trabajado en títulos como 'El bosque animado', 'El amor brujo', 'La lengua de las mariposas', 'Tesis' o 'Los otros'.

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Por su parte, la directora de '200 vidas. Paco Rabal', Vanesa Benítez, y el productor José Antonio Hergueta (MLK Producciones) recogerán el premio en la categoría de Investigación Audiovisual por un largometraje que rescata horas de grabaciones en casete y películas en Super 8 rodadas por el propio Rabal.

El apartado periodístico, el Premio a Artículo Especializado ha recaído en el tributo crítico 'In Memoriam: Josefina Molina. Una cineasta en Transición', publicado por Violeta Kovacsics y María Adell en la revista especializada de crítica e historia Caimán Cuadernos de Cine.

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Asimismo, la ceremonia servirá para el homenaje a la crítica, escritora y docente Nuria Vidal, quien recibirá el Premio a la Trayectoria Profesional por su labor informativa en distintos medios impresos y digitales —uno de los principales la revista Fotogramas—, "así como su capacidad para contagiar su cinefilia con el espectador en diversos espacios radiofónicos y televisivos".

Por su parte, el Premio Programa de Divulgación se otorgará al espacio radiofónico esCine, de esRadio. El galardón será recogido por su director y presentador, Sergio Pérez, acompañado por el crítico Andrés Arconada, tras diecisiete temporadas en antena. EFE

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