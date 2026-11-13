La UCO apunta que el empresario que hizo de chófer de Sánchez medió en contratos públicos

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Madrid, 13 nov (EFE).- La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha apuntado a que Cristian Corvillo, el empresario que condujo el coche de Pedro Sánchez durante las primarias del PSOE de 2017, habría mediado, a través de Koldo García, para que varias empresas obtuvieran contratos de empresas pública dependientes del Ministerio de Transportes.

Así lo señala el informe policial al que ha tenido acceso EFE, que desató la detención de Corvillo la semana pasada y que forma parte de la pieza separada del caso Koldo de la que este jueves el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha levantado el secreto.

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Los investigadores ponen el foco en tres adjudicaciones otorgadas durante la etapa de José Luis Ábalos como ministro de Trasportes, por los contactos mantenidos entre Corvillo y Koldo García, entonces asesor del exdirigente socialista, durante los procesos de contratación, incluyendo reuniones y mensajes de WhastApp.

Dos de los contratos fueron adjudicados por Adif en 2019: a la UTE Sevilla Nevado-Azvi por 28 millones para construir una plataforma de alta velocidad en la línea de Madrid-Extremadura, la de la Jara, y otro Limpieza Castilla de Salamanca SL por 175.188 euros para la limpieza del edificio de esta empresa en Méndez Álvaro, en Madrid.

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El tercer contrato lo adjudicó la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT) a la UTE Aquaterra Servicios Infraestructuras - Servicios Técnicos Napal por valor de 6,18 millones de euros para la conservación y explotación de la AP-7 entre Cartagena (Murcia) y Vera (Almería).

En los tres casos, los investigadores consideran que Corvillo, también vinculado al comisionista Víctor de Aldama, "se habría valido de Koldo" para influir en las licitaciones.

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El exasesor ministerial "habría ejercido influencia sobre Isabel Pardo de Vera", entonces presidenta de ADIF, y también se alude a una cena entre Corvillo, el exasesor y Ábalos en noviembre de 2018.

Entre los indicios se mencionan encuentros en fechas próximas a momentos clave, como la rectificación de los pliegos, y, en el caso de la adjudicación a AZVI mensajes de García a Corvillo el 12 de diciembre de 2018: "Te voy a solucionar la vida", "Me vas a comer a besos, ya verás, ya", "Hoy me han dado una alegría de cojones. Vas a flipar". La misma jornada el exasesor se vio con Pardo de Vera.

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Una dinámica similar, encuentros entre ambos en fechas clave, detecta la Guardia Civil en la adjudicación a Aquaterra-Napal en 2019. La conexión llega por un mensaje que Corvillo mandó a Aldama en 2020: "AP7, Napal y Aquaterra", "no pude ver a nuestro amigo", en alusión, según la UCO, a Koldo García.

También se refirió Corvillo, supuesto intermediario entre Aldama y Ábalos, a una obra adjudicada a la UTE entre Aquaterra y Acciona para construir la ronda sur de la AP-68, que la Guardia Civil ya identificó como una de las adjudicadas presuntamente de forma irregular y fuente de "posibles comisiones irregulares" a Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García.

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La UCO ha requerido información a todas estas empresas. EFE