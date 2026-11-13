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La Laguna Tenerife quiere despedir con honores a Marcelinho en su visita a Andorra

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Santa Cruz de Tenerife, 13 nov (EFE).- La Laguna Tenerife podrá despedirse de una de sus máximas leyendas, Marcelinho Huertas, en el partido de este sábado ante el MoraBanc Andorra, tras el anuncio oficial su marcha después de ocho temporadas en el club.

El combinado canarista afrontará este sábado su visita al MoraBanc Andorra con un componente especial, el último partido de Marcelinho Huertas con la camiseta aurinegra después de ocho temporadas en el conjunto insular, una etapa en la que el brasileño se ha convertido en uno de los grandes referentes de la historia de la entidad.

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El base, de 43 años, anunció el pasado miércoles su desvinculación del club, con el que llegó a un acuerdo para poner fin a una trayectoria iniciada en el verano de 2019 y que ha dejado un legado de 384 partidos oficiales, además de numerosos registros individuales y colectivos que le sitúan entre los jugadores más importantes que han pasado por el Santiago Martín.

Durante su estancia en Tenerife, Huertas ha conquistado una Liga de Campeones de baloncesto y dos Copas Intercontinentales, además de alcanzar el subcampeonato de la Copa del Rey, mientras que a nivel individual fue elegido mejor jugador de la Liga Endesa en la temporada 2024/25 y logró en dos ocasiones consecutivas el reconocimiento de mejor jugador de la Liga de Campeones.

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El brasileño también se marcha como máximo asistente histórico de la Liga Endesa, además de ser el máximo anotador y pasador del Canarias en la élite, por lo que su despedida pondrá fin a una etapa decisiva en el crecimiento deportivo del equipo, al que ha liderado durante buena parte de sus temporadas más exitosas.

En el plano deportivo, el conjunto dirigido por Jaka Lakovic tratará de prolongar su recuperación en la competición doméstica después de imponerse al Asisa Joventut por 80-74 en la última jornada, un resultado que ayudó a los isleños a olvidar el tropiezo ante Leyma Coruña y le permitió situarse con cinco victorias y dos derrotas antes de afrontar la octava fecha del campeonato.

Los aurinegros llegan a esta jornada reforzados tras firmar un gran partido defensivo ante Siauliai, que les permitió anular a los lituanos para sobreponerse por 71-86 y firmar un gran arranque en Eurocopa, donde solo han registrado una derrota en la primera vuelta de la competición continental y se sitúan como líderes en solitario del Grupo B.

Enfrente estará un MoraBanc Andorra que ocupa la zona baja de la clasificación con un único triunfo en sus siete primeros encuentros, aunque el equipo de Zan Tabak viene de caer por un ajustado 103-100 ante el Leyma Coruña, por lo que buscará aprovechar el factor cancha para frenar a los aurinegros y cerrar con una victoria una semana marcada por la despedida de uno de sus jugadores más emblemáticos de la liga. EFE

am/asd/og

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