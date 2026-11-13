Espana agencias

La directora del Museo Nacional de Arte Romano, distinguida por la República Francesa

Guardar

Mérida, 13 nov (EFE).- La directora del Museo Nacional de Arte Romano (MNAR), Trinidad Nogales, ha recibido este viernes, "con honor y responsabilidad", la distinción de caballero de la Orden de las Artes y las Letras por parte de la República Francesa, la principal y más prestigiosa condecoración del ámbito cultural y patrimonial francés.

La cónsul general de Francia y directora delegada del Instituto Francés en Sevilla, Marjorie Vanbaelinghem, ha sido la encargada de imponer esta distinción a Nogales en un acto en el MNAR al que también ha asistido la delegada del Gobierno en Extremadura, Teresa Macías.

PUBLICIDAD

La Orden de las Artes y las Letras de Francia (Ordre des Arts et des Lettres), creada en 1957, distingue a aquellas personas que destacan por su labor en la creación artística o literaria, o por su contribución a la difusión de la cultura en Francia y en el mundo.

Durante el acto, la galardonada ha destacado sus colaboraciones profesionales con colegas franceses así como su admiración por Francia.

Así, se ha definido como "defensora a ultranza" de la "conexión común" entre España y el país galo, que ha cultivado también desde el museo emeritense.

PUBLICIDAD

Además, ha confesado que la propia ministra de Cultura francesa, Catherine Pégard, le ha escrito una carta personal y le ha enviado un diploma, reconocimiento que ahora se suma a la imposición de la medalla de la dicha orden.

Por su parte, Macías ha trasladado a la cónsul francesa el deseo del Gobierno de España de ratificar el tratado de amistad entre ambos países "una vez se constituyan las Cortes".

La delegada del Gobierno ha alabado la trayectoria laboral y de servicio público de Nogales, vinculada a la cultura, la investigación y la defensa del patrimonio histórico y cultural, algo que "necesita siempre mayor inversión".

.Por su parte, la cónsul general de Francia y directora delegada del Instituto Francés en Sevilla, Marjorie Vanbaelinghem, ha destacado la trayectoria profesional de Trinidad Nogales y la aportación de la arqueología a la sociedad.

"Conservar el patrimonio es también una forma de cuidar la sociedad", ha expuesto a la vez que ha aplaudido la visión "humanista" compartida por Francia y España.

Trayectoria de Trinidad Nogales

Doctora en Arqueología por la Universidad de Salamanca (1992), Trinidad Nogales Basarrate ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, institución de la que es directora desde 2017.

Asimismo, ha participado en proyectos arqueológicos en Italia y Portugal y ha ejercido como profesora invitada en universidades extranjeras, entre las que destacan la Universidad París IV-Sorbonne y la Universidad del Sur de California.

La también exconsejera de Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura (2011-2015) es académica correspondiente del Instituto Arqueológico Alemán, de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría y de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes. EFE

(Foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un alcalde del PP y un concejal del PSOE se casan en Valencia: “Dos personas pueden tener ideas políticas diferentes y quererse profundamente”

Jesús Salmerón y Borja Martínez se dan el ‘sí, quiero’ y aseguran que mantienen intactas sus convicciones ideológicas

Un alcalde del PP y un concejal del PSOE se casan en Valencia: “Dos personas pueden tener ideas políticas diferentes y quererse profundamente”

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: Frente Amplio plantea un veto a Marlaska como condición para pactar con el PSOE

La campaña arranca oficialmente hoy, con actos de los partidos, las entrevistas a Feijóo, Sánchez y Colau, y el primer debate electoral. El CIS da al PSOE ventaja sobre el PP y descarta una mayoría absoluta con Vox, en contradicción con el resto de los sondeos electorales

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: Frente Amplio plantea un veto a Marlaska como condición para pactar con el PSOE

Resultados del Super Once del Sorteo 3

Como cada viernes, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados del Super Once del Sorteo 3

Entrevista de Jordi Wild | Pedro Sánchez mantiene su firme defensa a Zapatero: “Pongo la mano en el fuego por José Luis. Creo en su inocencia”

Este viernes, Jordi Wild ha publicado sus entrevistas con los candidatos al Gobierno en su podcast ‘The Wild Proyect’. Con el presidente ha abordado también los casos de corrupción o la situación del sistema ferroviario

Entrevista de Jordi Wild | Pedro Sánchez mantiene su firme defensa a Zapatero: “Pongo la mano en el fuego por José Luis. Creo en su inocencia”

Tarifa de la luz en España este 14 de noviembre

Analizamos los tramos en los que la luz es más barata y más cara, según se dan a conocer la información diariadel mercado energético en el país

Tarifa de la luz en España este 14 de noviembre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: Frente Amplio plantea un veto a Marlaska como condición para pactar con el PSOE

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: Frente Amplio plantea un veto a Marlaska como condición para pactar con el PSOE

Entrevista de Jordi Wild | Pedro Sánchez mantiene su firme defensa a Zapatero: “Pongo la mano en el fuego por José Luis. Creo en su inocencia”

El Tribunal de Cuentas ordena investigar el caso del ático de Ayuso al detectar indicios de perjuicio a fondos públicos

Entrevista de Jordi Wild | Colau acusa a Trump de “poner en peligro” a España y aboga por cerrar las bases militares de Rota y Morón

Guardias civiles piden un refuerzo en El Hierro ante el aumento de las llegadas de cayucos con migrantes a la isla

ECONOMÍA

El Gobierno tramitará por urgencia un alza de entre el 3% y el 4% en las pensiones para 2027

El Gobierno tramitará por urgencia un alza de entre el 3% y el 4% en las pensiones para 2027

Renfe cambia los colores de sus trenes en plena crisis de reputación por los accidentes: los AVE serán azules

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Si tienes una incapacidad permanente, tu empresa tiene la obligación de buscarte otro puesto de trabajo”

Los problemas de Plus Ultra se agravan: prepara un ERE para su plantilla en España y el recorte de varias rutas transatlánticas

La afiliación de trabajadores extranjeros en España alcanza un nuevo récord: casi 600.000 más que hace un año por el impulso de los colombianos y venezolanos

DEPORTES

Carlos Moyà, exentrenador de Nadal: “Alcaraz puede ganar a Rafa en un momento dado en Roland Garros. Y Sinner también”

Carlos Moyà, exentrenador de Nadal: “Alcaraz puede ganar a Rafa en un momento dado en Roland Garros. Y Sinner también”

Así te hemos contado la victoria de España contra la República Checa en Praga: Álex Baena y Marc Pubill mantienen el pleno de La Roja en la Nations League

Muere un futbolista de 22 años tras sufrir un paro cardíaco: estuvieron 45 minutos intentando reanimarle en el campo

El golpe más duro para el ciclismo español: el calvario de Joan Roca que le obliga a bajarse de la bici a los 20 años por salud

Tensión en el FC Barcelona por el desahogo de Fermín, el héroe del Metropolitano: “Me molesta que siempre se me dé menos valor”