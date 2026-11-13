La directora del Museo Nacional de Arte Romano, distinguida por la República Francesa

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Mérida, 13 nov (EFE).- La directora del Museo Nacional de Arte Romano (MNAR), Trinidad Nogales, ha recibido este viernes, "con honor y responsabilidad", la distinción de caballero de la Orden de las Artes y las Letras por parte de la República Francesa, la principal y más prestigiosa condecoración del ámbito cultural y patrimonial francés.

La cónsul general de Francia y directora delegada del Instituto Francés en Sevilla, Marjorie Vanbaelinghem, ha sido la encargada de imponer esta distinción a Nogales en un acto en el MNAR al que también ha asistido la delegada del Gobierno en Extremadura, Teresa Macías.

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La Orden de las Artes y las Letras de Francia (Ordre des Arts et des Lettres), creada en 1957, distingue a aquellas personas que destacan por su labor en la creación artística o literaria, o por su contribución a la difusión de la cultura en Francia y en el mundo.

Durante el acto, la galardonada ha destacado sus colaboraciones profesionales con colegas franceses así como su admiración por Francia.

Así, se ha definido como "defensora a ultranza" de la "conexión común" entre España y el país galo, que ha cultivado también desde el museo emeritense.

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Además, ha confesado que la propia ministra de Cultura francesa, Catherine Pégard, le ha escrito una carta personal y le ha enviado un diploma, reconocimiento que ahora se suma a la imposición de la medalla de la dicha orden.

Por su parte, Macías ha trasladado a la cónsul francesa el deseo del Gobierno de España de ratificar el tratado de amistad entre ambos países "una vez se constituyan las Cortes".

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La delegada del Gobierno ha alabado la trayectoria laboral y de servicio público de Nogales, vinculada a la cultura, la investigación y la defensa del patrimonio histórico y cultural, algo que "necesita siempre mayor inversión".

.Por su parte, la cónsul general de Francia y directora delegada del Instituto Francés en Sevilla, Marjorie Vanbaelinghem, ha destacado la trayectoria profesional de Trinidad Nogales y la aportación de la arqueología a la sociedad.

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"Conservar el patrimonio es también una forma de cuidar la sociedad", ha expuesto a la vez que ha aplaudido la visión "humanista" compartida por Francia y España.

Trayectoria de Trinidad Nogales

Doctora en Arqueología por la Universidad de Salamanca (1992), Trinidad Nogales Basarrate ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, institución de la que es directora desde 2017.

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Asimismo, ha participado en proyectos arqueológicos en Italia y Portugal y ha ejercido como profesora invitada en universidades extranjeras, entre las que destacan la Universidad París IV-Sorbonne y la Universidad del Sur de California.

La también exconsejera de Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura (2011-2015) es académica correspondiente del Instituto Arqueológico Alemán, de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría y de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes. EFE

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