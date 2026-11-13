La Diputación Permanente del Congreso se volverá a reunir el próximo 18 de noviembre

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Madrid, 13 nov (EFE).- La Diputación Permanente del Congreso se reunirá el próximo miércoles, día 18, para, previsiblemente, someter a convalidación los últimos decretos aprobados por el Gobierno en Consejo de Ministros.

Así lo han confirmado fuentes parlamentarias, que no han informado por el momento del orden del día de la sesión de la Diputación, cuya celebración tendrá lugar ya en campaña electoral.

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Es previsible que en la reunión de este órgano, que sustituye al pleno cuando las Cámaras están disueltas, se debatan y voten los últimos decretos del Gobierno que requieren de convalidación parlamentaria. EFE