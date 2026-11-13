La actividad de la construcción cae un 9,8 % en septiembre y suma nueve meses en negativo

Guardar

Madrid, 13 nov (EFE).- La actividad de la construcción cayó un 9,8 % en septiembre con respecto al mismo mes de 2025, un descenso idéntico al de agosto (9,8 %) con el que suma nueve meses consecutivos en negativo.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este viernes el índice general de producción de la construcción (IPCO) de septiembre, que muestra una fuerte contracción en la actividad de construcción de edificios, que se desplomó un 34,7 %.

PUBLICIDAD

También se redujeron, aunque en menor medida, la ingeniería civil (un 8,6 %) y las actividades de construcción especializada (un 2,7 %).

Una vez corregidos los datos con los efectos estacionales y de calendario, la caída de la actividad de la construcción se sitúa en el 10,6 %, dos décimas más intensa que la de agosto (10,4 %).

PUBLICIDAD

En términos mensuales y corregidos, la producción de la construcción descendió en un 1 % en septiembre con respecto a agosto, con la construcción de edificios como la única división en negativo. EFE