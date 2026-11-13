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Joaquim Hortalà i Vallvé presidirá Adif e Inmaculada Gutiérrez Carrizo, Renfe

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(Corrige el titular y el sexto párrafo)

Madrid, 13 nov (EFE).- El Consejo de Ministros ha nombrado este viernes a Joaquim Hortalà i Vallvé nuevo presidente del gestor de infraestructuras ferroviarias Adif y a Inmaculada Gutiérrez Carrizo, de Renfe, ha informado el Ministerio de Transportes.

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Estos nombramientos se producen después de que la semana pasada el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, que asumió la cartera de Transportes tras la dimisión de Óscar Puente, aceptara la dimisión del anterior presidente de Adif, Pedro Luis Marco de la Peña.

El Consejo de Ministros ha decidido también proceder al relevo en la presidencia de Renfe, que ocupaba Álvaro Fernández Heredia, un hombre próximo a Puente.

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Los dos accidentes de alta velocidad en menos de un año (Adamuz y Urda) que han costado la vida a 115 personas provocaron la dimisión del ministro de Transportes y del presidente de Adif, muy cuestionado porque en ambos casos las causas se sitúan en el ámbito de responsabilidad del gestor de la infraestructura.

Según la información del Ministerio de Transportes, Hortalà cuenta con un profundo conocimiento del sector ferroviario y de su marco regulatorio.

Hijo de Joan Hortalà -que presidió la bolsa de Barcelona, fue diputado de ERC y consejero de Industria y Energía del Gobierno de Cataluña entre 1984 y 1987-, el nuevo presidente de Adif ha sido secretario general de Renfe y, a lo largo de casi una década en la autoridad de competencia, participó en la supervisión de los mercados regulados, entre ellos el ferroviario.

En su trayectoria reúne experiencia en el operador público con una visión del sistema ferroviario desde el regulador, la Administración y la gestión de entidades públicas.

Ingresó en el Cuerpo de Abogados del Estado en 2004, iniciando su trayectoria profesional en la Abogacía del Estado en Barcelona, donde trabajó hasta 2010. Después asumió como abogado del Estado en el Ministerio de Fomento.

En enero de 2013 fue nombrado secretario del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) y, con la constitución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en octubre de ese mismo año pasó a desempeñar el puesto de director de la Asesoría Jurídica de la institución.

En 2017 fue nombrado secretario del Consejo de la CNMC, responsabilidad que ejerció hasta 2021.

Entre 2022 y 2024 fue director jurídico del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y en abril de 2024 fue designado secretario general de Renfe Operadora y de los consejos de sus sociedades participadas, cargo que desempeñó hasta julio de 2026.

Inmaculada Gutiérrez llega a la presidencia de Renfe desde la dirección general de Renfe Proyectos Internacionales, donde ha asumido responsabilidades de gestión y dirección vinculadas al desarrollo de negocio internacional y de proyectos ferroviarios en distintos mercados.

Cuenta con una extensa trayectoria en puestos de responsabilidad y de gestión en la Administración General del Estado, en empresas privadas y públicas.

En la Administración Pública ha desempeñado, entre otros, el cargo de vocal del Tribunal de Defensa de la Competencia y de consejera de la Comisión Nacional de la Competencia. Ha sido además consejera Económica y Comercial de España en Estados Unidos.

Gutiérrez Carrizo es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. EFE

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